Rafael Márquez ve con tristeza el manejo de la Liga MX

Después de un año de no figurar en los reflectores del futbol mexicano de manera activa tras su salida de la presidencia de los Rojinegros del Atlas ante la venta del equipo a Grupo Orlegi, Rafael Márquez Álvarez ve con tristeza el manejo que se le está dando al futbol mexicano y enfatizó que todo lo que se hace actualmente es para beneficio económico, más allá de lo deportivo y comparó a la Liga MX con a la MLS.

“Me da tristeza cómo se maneja el futbol mexicano. Vemos otras ligas como la MLS que en cada momento está mejor y si no nos ha superado seguramente nos va a pasar. Tiene una organización seria y aquí son diferentes, no piensan en un mismo objetivo".

"Cada quien en su beneficio y eso afecta al futbol. Pero tengo esperanza de que quizá mañana podamos tomar decisiones en beneficio de nuestro futbol mexicano. Cada vez existen más puntos que perjudican más que benefician al desarrollo del futbol, son decisiones económicas”, mencionó el ex central cinco veces mundialista con el Tricolor.

Sobre el equipo de sus amores, los rojinegros del Atlas, Rafa Márquez les auguró un buen torneo, les deseó suerte y enfatizó que actualmente se reforzaron con buenos jugadores de la talla de Ignacio Malcorra y Renato Ibarra, esto a pesar del resultado adverso en el Clásico Tapatío del pasado sábado.

“Creo que es el inicio de también una nueva normalidad, diferente forma de trabajar, es pretemporada aún, digamos que eso es un poco el por qué no han quizá mostrado un buen futbol pero bueno, deseándoles la mejor de la suerte, se han reforzado bien, con jugadores importantes”, indicó.

Finalmente, y siguiendo con los Zorros, Márquez aclaró que no comparte las acciones que llevaron a Renato Ibarra a estar en el ojo del huracán, en donde estuvo involucrado en violencia familiar, sin embargo acepta que tiene mucho potencial en el terreno de juego.

“Futbolísticamente es un chico que tiene mucho potencial, a lo acontecido no comparto esas acciones, no estoy a favor de eso”, concluyó.

