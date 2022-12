Rafael Alarcón, el maestro del golf en México

En la vida "hay que atreverse, hay que ser valiente y estar dispuesto a aceptar los momentos difíciles que se dan en una carrera cuando se está en busca de una excelencia deportiva", así lo dice Rafael Alarcón Menchaca, golfista, entrenador y uno de los más recientes miembros del Salón de la Fama de la Codeme.

"Me avisaron el miércoles que había sido seleccionado. Se acomodó todo muy bien, se me hizo una ceremonia muy bonita, porque es donde se reconoce la labor que hemos hecho en el deporte, en distintos ámbitos los deportistas de antes y la verdad es un orgullo que el país te reconozca por la trayectoria en el deporte".

Pero no solo fue él quien fue reconocido por su aportación al golf en México, también lo hizo la golfista Lorena Ochoa y para Rafael, esto que el nombramiento fuera más especial:

"Una es que yo haya sido reconocido, el hacerlo de la mano de Lorena, que fuimos juntos de la mano para el proyecto tan grande que fue su carrera, en donde los dos nos aventuramos a hacerlo desde cero y sin conocimiento de a dónde íbamos a llegar. Además, que el golf sea reconocido por la Codeme como un deporte importante para nuestro país. El golf está creciendo en México, es uno de los deportes que están mejor en nuestro país y es un conjunto de cosas en un momento muy bonito para mí".

Este momento, representa para Alarcón un reflejo "de todos los esfuerzos, las lágrimas y risas que traen todos los proyectos que uno va intentando hacer así que si fue una experiencia nueva y un momento muy especial".

El gran momento del golf

El golf en México y para los mexicanos sigue muy bien. El fenómeno que ha pasado desde Lorena Ochoa sigue teniendo un impacto muy positivo, como el de una rueda virtuosa que sigue ayudando a crecer el deporte. Así lo ve Rafael Alarcón.

En entrevista, Rafa nos habla sobre la actualidad del golf y de los mayores representantes del deporte en nuestro país:

En el ámbito más importante, asegura, "que es el social, sigue creciendo la afición y en el ámbito más romántico que es el deportivo, el de alto rendimiento y la competencia seguimos teniendo mejores jugadores y mayores exponentes. Más gente que está intentando competir en los foros internacionales, entonces, afortunadamente hay una fórmula que sucedió por diferentes razones aquí en México y que gracias a Dios, para nosotros que estamos en la industria del golf está caminando muy bien".

Para Alarcón, uno de los motivos por los que ha continuado la inercia y crecimiento del deporte que comenzó con Lorena es la gran organización que existe en la Federación a nivel nacional:

Como si lo hecho con Lorena no hubiera sido suficiente, Rafael Alarcón continúa con su misión de hacer crecer este deporte en México de la mejor manera que tiene: enseñando. EL INFORMADOR / P. Gallardo

"La Federación Mexicana de Golf lleva ocho años haciendo las cosas muy bien. Haciendo el rol que le corresponde, organizando, gobernando el deporte y las asociaciones regionales han seguido su buen ejemplo. Todo eso suma a que el golf esté muy bien. Yo te podría decir que el mejor deporte que tiene México ahorita es el golf a nivel crecimiento, a nivel de resultados, es el mejor deporte en general".

Y es que, tiene razón. Nuestro país se ha acostumbrado ya a escuchar nombres como el de Carlos Ortíz, Abraham Ancer y Gaby López entre los líderes de las giras y torneos de la PGA y la LPGA respectivamente, pero esto no es una casualidad. Es resultado del trabajo y esfuerzo que ponen para lograrlo.

Los representantes Nacionales

Sobre los nombres que se han colocado en los torneos más importantes del mundo, Alarcón da su visión de algunos de ellos:

"Gaby López. Como todo lo natural de un deporte, en donde es muy difícil ser sobresaliente, ya tiene tres torneos ganados, ya no es cualquier cosa, ya no es accidental, ya no es casualidad. Gaby es una jugadora consolidada, muy fuerte, muy líder y que ha hecho todo bien", asegura Rafael.

Sobre María Fassi, el entrenador cree que "está retomando su nivel y está empezando a dar muestras del potencial que tiene. No tengo duda que la vamos a ver como protagonista y detrás de ella vienen unas seis, ocho niñas a nivel profesional y otras ocho a nivel amateur que están creciendo y estoy seguro que en dos o tres años vamos a ver a otras dos o tres jugadoras en la LPGA".

Mientras tanto, aspirando a llegar más lejos, "Álvaro va muy bien, tuvo un año difícil y está en proceso de reconquistar la tarjeta para jugar en la Korn Ferry y en esta época del año están unos 18 mexicanos intentando entrar a la PGA. Tenemos a Roberto Díaz, José de Jesús Rodríguez y vamos a seguir teniendo jugadores pronto".

Busca que crezca el deporte

Como si lo hecho con Lorena no hubiera sido suficiente, Rafael Alarcón continúa con su misión de hacer crecer este deporte en México de la mejor manera que tiene: enseñando.

"La parte de la enseñanza la divido en dos áreas, algunos alumnos enfocados en el alto rendimiento, que son más o menos seis, pero también me dedico a entrenar y capacitar instructores".

¿Pero cuál fue el motivo detrás de esa decisión? Para compartir todo lo que aprendió durante el proyecto con Lorena:

"Creo que si voy a ayudar y es lo que quiero hacer, ayudar al Golf en México, ayudaré más compartiendo conocimiento con los instructores que a su vez puedan compartir más que directamente con alumnos. Me apasiona tener alumnos, pero también hacerlo con instructores. Tengo proyectos de capacitación para diferentes clubes donde certifico procesos con las academias que tenemos".

Agrega que a él le "gustaría que el golf fuera más practicado en la índole social, porque es un deporte sensacional. Es el único deporte que puedes hacer con tu hijo, tu papá, tu esposa, tu novia, con tu hermana. Puedes practicarlo con una gran diversión, es una gran convivencia, para mí eso es lo más bonito que hay del golf".

Por último, Alarcón explica su visión a futuro y que no se enfoca a lo profesional, sino a intentar que más personas se acerquen al deporte que lo apasiona:

"A mí lo que más me gusta es que el golf llegue a más gente y eso sí estamos haciéndolo. Eso sí estamos empujando y cada vez llega más gente. Hay un club que nosotros diseñamos y está atiborrado. Esas son las cosas que dan satisfacción porque está llegando un deporte muy sano a más lugares".

