Rafa Márquez recibe DURO comentario de leyenda del futbol mexicano

"El Vasco" Javier Aguirre y su cuerpo técnico, del que forma parte el ex defensa Rafael Márquez, están a días de debutar con la Selección Mexicana, sin embargo, pese al cambio que se avecina, las críticas no dejan de llegar al entorno del Tricolor. Esta vez fue la leyenda del futbol mexicano, Hugo Sánchez, quien no se aguantó y lanzó un duro comentario.

"Hugo" se enfocó esta vez en el antiguo defensa del Barcelona, quien llegó al conjunto nacional como auxiliar de Aguirre, y con miras a ser quien tome las riendas de la Selección Mexicana para el Mundial 2030.

"¿Rafa Márquez acertó en venir de segundo? Yo digo que se equivocó porque tenía que haber dejado que Javier (Aguirre) agarrase de aquí al Mundial y que después, sea cual sea el resultado, él tomara el equipo como número uno", declaró Hugo Sánchez en el programa de ESPN "Futbol Picante".

El exdelantero del Real Madrid ve como un riesgo que Rafael Márquez haya decidido ser el auxiliar de la Selección Mexicana, ya que, para él, un mal resultado en el Mundial 2026 mancharía su historial como entrenador.

"El hecho de que esté Rafa como segundo ahora, resulta que sea cómplice y si los resultados no son favorables, se salpique de ese mal trabajo que se haga", agregó.

Este fin de semana será el esperado debut de Javier "Vasco" Aguirre, quien regresa al timón nacional para su tercer ciclo, de cara a la Copa Mundial de 2026. El exfutbolista, junto con Rafa Márquez, tendrá sus primeras pruebas, primero ante la Selección de Nueva Zelanda y luego contra Canadá.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: ¡Entérate! No habrá Liga MX este fin de semana

OF