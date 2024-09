¿Quién es Gloria Zarza, primera medallista de oro en Paralímpicos París 2024?

Luego de que varios paratletas mexicanos rozaran el oro en las contiendas de distintas disciplinas deportivas en los Juegos Paralímpicos de París 2024, Gloria Zarza logró conseguir el primer puesto en Impulso de Bala este lunes 2 de septiembre. Con esto, el nombre de México es enaltecido, pues Gloria le otorgó su primera medalla de oro en esta edición de la justa veraniega.

¿Quién es Gloria Zarza?

Nació el 20 de agosto de 1984 en Zinacantepec, Estado de México. Inició su carrera deportiva a los 28 años de edad , luego de haber incursionado en el baloncesto en silla de ruedas, sin embargo, su verdadera pasión se encontraba en las pruebas de lanzamiento.

En su niñez las secuencias del polio, una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso y puede provocar parálisis, fueron detectadas. En su caso, el diagnóstico fue luxación de cadera, pues sus huesos se habían separado de su posición idónea.

Además de los desafíos físicos que se le han presentado durante su vida, la pandemia de COVID-19 la perjudicó junto con muchos de sus colegas deportistas. Sin embargo, las ganas por mejorar su rendimiento no menguaron y convirtió la sala de su casa en un gimnasio improvisado.

La trayectoria de Gloria Zarza

Clasificó en sus primeros Juegos Paralímpicos en el Grand Prix de Alemania, luego de haber obtenido el éxito en el campeonato nacional.

Se incorporó a la máxima justa deportiva en Río 2016, donde, a pesar de no haber logrado una medalla, sí tuvo un desempeño destacable, pues quedó en la cuarta posición.

Sin embargo, tomaría revancha en la siguiente edición de Tokio 2020, donde se llevó la presea de plata tras un lanzamiento de 8.06 metros en el impulso de bala F54, su mejor marca hasta ese momento.

Otro de sus logros fue el nombramiento que recibió en el 2021, pues fue galardonada con el Premio Estatal del Deporte del Estado de México.

Hoy, a sus 40 años de edad, se subió al puesto más alto del podio.

Gloria Zarza en Juegos Paralímpicos de París 2024

La mexicana tuvo una gran actuación durante la justa veraniega de París 2024, pues no solo obtuvo el primer puesto, sino que también superó su marca personal de lanzamiento y la de todas las mujeres que han participado en la competencia, pues es la primera deportista de sexo femenino en lanzar más de ocho metros, esto lo hizo en dos ocasiones durante la competencia.

En una entrevista para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte señaló su emoción por el triunfo obtenido.

"Me siento muy contenta, muy feliz, es la primera medalla de oro para México, al finalizar me dijeron oye te tienes que acercar a tocar la campana y en las gradas vi a unas personas portando la bandera de México y gritando mi nombre, no los conozco, pero qué padre saber que hay gente mexicana aquí".

El triunfo de Gloria ha revivido los ánimos deportivos de los mexicanos y fomenta las ganas de superación.

"He trabajado mucho para ello y sí lo había pensado, lo había soñado, siempre en cada momento me decía hay que entrenar, no hay dolor saldado, no hay cansancio, siempre me desperté soñando en esa medalla y estoy muy contenta, porque fueron dos marcas de ocho metros, entonces sé que estoy arriba de esa marca, aquí todo es trabajo, mucha constancia y disciplina" , concluyó.

MB

