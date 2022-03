Querétaro vs Atlas: AMLO se manifiesta contra la violencia en La Corregidora; esto dijo

Han pasado casi 36 horas del acto de barbarie más grande que ha tenido el futbol mexicano, en donde "porristas" de Querétaro y Atlas se enfrascaron en un pleito, en las gradas, cancha y afuera del Estadio La Corregidora, dejando decenas de lesionados. Este lunes 7 de marzo, ante los sucesos, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya se manifestó.

Fue durante su conferencia mañanera, en donde AMLO indicó que el país no debe dejar de moralizarse para que no ocurran hechos como el del sábado pasado en el estadio La Corregidora de Querétaro.

"La enseñanza mayor que nos deja esto, es no dejar de moralizar a México, de insistir en que sólo siendo buenos podemos ser felices, de que la felicidad no es la riqueza o no sólo es eso sino estar bien con nosotros mismos y con el prójimo".

De paso, el Presidente López Obrador felicitó al Gobernador de Querétaro Mauricio Kuri, por reconocer que han existido fallas en los procesos de seguridad, como el del pasado sábado en un partido de futbol.

"Me da gusto que el gobernador Kuri, haya reconocido que hubo errores en el cuidado que se debe tener cuando un juego de esta naturaleza, y bueno, se deje de tener cuidado en todos los juegos de futbol, por ejemplo, aquí en la ciudad hay movilización de la policía", indicó.

