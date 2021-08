Quedarse con Messi era la quiebra para Barcelona

Extender el contrato del astro argentino Lionel Messi hubiera sido arriesgar en las actuales circunstancias económicas del FC Barcelona, dijo ayer el presidente de la entidad, Joan Laporta.

La razón por la que Messi no renovará es que “no queremos poner más en riesgo la institución”, dijo Laporta en conferencia de prensa en la sede del club, revelando que el jugador “tiene otras propuestas”.

“Estoy triste, pero creo que hemos hecho lo mejor para los intereses del Barcelona”, dijo Laporta.

“Ha llegado un momento en el que en una negociación te tienes que plantar, tienes que dejar las emociones fuera", insistió el dirigente.

“Tenemos una institución que está por encima de todo, de jugadores y directivos, hasta del mejor jugador del mundo”, lamentó Laporta, quien hace semanas decía que el astro argentino se quedaría.

“No tenemos margen salarial, hemos excedido el límite salarial”, añadió.

En graves dificultades económicas, y asfixiado por el 'fair play' financiero que exige la Liga, el Barça anunció el jueves que renunciaba a seguir contando con Messi, con el que levantó cuatro Champions, 10 Ligas españolas y siete Copas del Rey.

Messi, de 34 años, 20 de ellos en el conjunto azulgrana, no ha dado su punto de vista, pero Laporta dijo que “quería quedarse y no está contento. Ahora se enfrenta como nosotros a la realidad, y es una realidad que no se puede cambiar”, insistió, añadiendo que “el Barça es su casa”.

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para ti.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV