Santos Saúl Álvarez Barragán, conocido como Canelo Álvarez es un boxeador profesional mexicano que no necesita introducción, pues todos los fanáticos del deporte lo conocen y han visto al menos una vez en su vidas el tatuaje que luce en su espalda y en otras partes del cuerpo.

Según el portal "Body at guru", el boxeador mexicano tiene alrededor de 14 tatuajes en distintas partes de su cuerpo. Todos tienen un significado importante que le recuerdan el sacrificio dentro de su carrera y el amor a su familia. Uno de los tatuajes que más llama la atención es una leyenda que lleva en su omóplato.

¿Qué dice el tatuaje del Canelo Álvarez?

Como se ha mencionado, el tatuaje más famoso es el que lleva en su espalda. Se trata de una leyenda motivacional escrita en inglés. Debido a que está en otro idioma, puede ser difícil para algunas personas entender el significado total de éste, pero a continuación te decimos qué es lo que dice.

De acuerdo con la información compartida, el tatuaje del Canelo Álvarez revela un poderoso mensaje que le invita a seguir y continuar a pesar de sus caídas.

La frase en su idioma original dice: Destiny is not a matter of chance. It's a matter of choice. Life is hard but never give up. Keep on fighting & always believe in yourself to achieve your dreams.

En español la traducción es: "El destino no es una cuestión de cambio. Es una cuestión de decisiones. La vida es dura, pero nunca te rindas. Sigue lichando y siempre cree en ti mismo para completar tus sueños".

Además, otro de los tatuajes con más carga simbólica que tiene, el Canelo Álvarez se tautó los ojos de su esposa, pero éstos están cerca del codo del brazo izquierdo.