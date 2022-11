La Selección de Costa Rica no empezó de la mejor manera la Copa del Mundo. De hecho, de todos los escenarios posibles, sucedió el peor. Sufrieron la humillante goleada por 7-0 frente a España, y su gran estrella Keylor Navas está en el medio de un escándalo mediático.

Resulta que el portero del Paris Saint-Germain fue víctima de las redes sociales, ya que su esposa publicó fotos celebrando con Keylor la noche previa al encuentro mundialista. Para colmo, en dicho festejo estaban más integrantes de la selección costarricense como Óscar Duarte y Bryan Oviedo.

Este suceso cobró mayor relevancia ya que, en la Copa del Mundo en la cual Costa Rica realizó su mejor participación, Brasil 2014, Navas pasó por una situación similar.

"Los únicos que no se adaptaron a mi disciplina fueron Keylor Navas y Bryan Ruiz. A Keylor le molestaba que a la 1 am le dijera que no jugara más cartas, es un enviciado a eso" mencionó en su momento Jorge Luis Pinto, quien fuera director técnico del tico en Brasil.

