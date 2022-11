Qatar 2022: Ghana y una deseada revancha ante Uruguay y Luis Suárez

La selección de Ghana dice que no piensa en vengarse de Uruguay y de Luis Suárez cuando se cruce con ellos el viernes en la última fecha del Grupo H del Mundial, en partido en el que ambos buscan el pase a octavos final.

Pero desde que el pasado 1 de abril el sorteo de los grupos de Catar-2022 determinó que la Celeste y las Estrellas Negras africanas se cruzaran en la ronda inicial, no han sido pocos los ghaneses que sueñan con tomarse una revancha largamente esperada.

"Los ghaneses están ansiosos por este partido porque vamos por la venganza" de lo ocurrido en Sudáfrica-2010, exclamó el defensa Mohamed Salisu, de 23 años, que juega en el Southampton de Inglaterra.

La mano de Suárez

El 2 de julio de 2010, en el estadio Soccer City, en Johannesburgo fue sede de dicho choque por los cuartos de final, que se transformó en uno de los partidos más dramáticos y emotivos de los mundiales en el siglo 21.

Sulley Muntari adelantó en el minuto 45 a Ghana, que cargaba con la ilusión de toda África de ver por primera vez en la historia a una selección de ese continente en 'su' Mundial.

Pero diez minutos después el Balón de Oro de ese torneo, Diego Forlán, igualó con un estupendo tiro libre.

Con el 1-1 terminaron los noventa minutos y nada hacía presagiar que el marcador se iba a modificar en el alargue.

Hasta que en el minuto 119 llegó la jugada más recordada de Sudáfrica-2010.

Ghana tuvo un tiro libre desde la punta derecha ejecutado en forma de centro; el portero Fernando Muslera falló en la salida y un jugador africano cabeceó y cuando el balón se metía Luis Suárez, cual jugador de voleibol rechazó con sus dos manos y evitó la caída de la valla Celeste.

El Pistolero fue expulsado por esa acción.

"Hubiera hecho lo mismo"

"Si fuera Suárez, hubiera hecho lo mismo por mi país. Salvó a su país, es un héroe, tengo que ponerme en sus zapatos, así que lo perdoné", dijo semanas atrás en una entrevista con la FIFA el ghanés Asamoah Gyan, actor clave en esta historia.

Gyan tomó la responsabilidad de ejecutar el penal en el minuto 120 y clasificar por primera vez a un seleccionado africano a semifinales de un Mundial, pero su remate rebotó en el travesaño y la serie se fue a los tiros desde los doce pasos.

"Puedes practicar penales, pero lo más importante es el Día D. Ese día tienes que tener la confianza y dar un paso al frente, porque no todo el mundo tiene esa confianza", indicó Gyan, que después convirtió su remate, el primero de los ghaneses en la tanda de penales.

Allí, el Loco Abreu decretó la victoria uruguaya por 4-2 rematando su penal picándola a lo Panenka para locura de los uruguayos y desazón de toda África.

"Entonces todo el mundo de sintió mal, pero yo en lo único que pienso es en clasificar a la segunda ronda" el viernes, señaló Andre Ayew el único sobreviviente de aquella selección ghanesa presente en Catar-2022 luego de la victoria sobre Corea del Sur el lunes por 3-2.

En Uruguay, mientras tanto, repiten el 'villano' Suárez, Edinson Cavani, el portero Muslera y los defensas Diego Godín y Martín Cáceres.

"Revancha o no, saldremos con la misma determinación y deseo de victoria porque queremos clasificar", agrego Ayew.

"No miro para atrás, no me quiero enfocar en el pasado".

Pese a ello, en Ghana se clama por una venganza que ya lleva doce años de espera. El viernes, en el estadio Janoub de Doha, llegó el momento de ejecutarla.