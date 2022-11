A las seis de la mañana, el sol está a todo lo que da en Qatar, y la gente sale a trabajar.

Aunque hay gente que nunca para en la ciudad mundialista, sitio donde la pobreza, si es que existe, se ha ocultado o simplemente no se conoce a los niveles latinoamericanos.

Ciudad cosmopolita, en donde se hace de todo y hay de todo, fuera de las costumbres rígidas, de la religión (el islam) que no es tan castrense como en otros lugares del mundo árabe, pero que provocan que a ciertas horas los cánticos, los rezos, se oigan por algunos sectores de la ciudad Doha.

Pero todo eso se puede hacer acompañado de una buena Coca Cola, de una buena hamburguesa del McDonalds, manejando los autos más lujosos o que estos mismos te sirvan de Uber, los cuales, por cierto, pululan en el país y no se tardan más de cinco minutos en llegar por el cliente.

De todo se hace en Qatar, hay precios para todos.

¿Sueldo mínimo? Oficialmente, no existe en un país donde la masa trabajadora no paga impuesto. Las personas más humildes, que no son pobres, pueden ganar alrededor de mil riales al mes, que son alrededor de 5 mil 400 pesos, pero no es el único ingreso, ya que el que trabaja en la construcción en la mañana, por la tarde, puede estar manejando un vehículo o atendiendo en un hotel.

El ingreso puede doblarse o triplicarse.

Y con eso se puede cubrir, diversos antojos:

Una Coca Cola de cuatro litros , para toda la familia, cuesta: 4 riales: 21 pesos .

, para toda la familia, cuesta: 4 riales: . Un McTrío , hamburguesa, papas y refresco, va de 25 riales (133 pesos) a 50 riales (267 pesos) . Depende de donde se compre el producto.

, hamburguesa, papas y refresco, va de 25 riales a 50 riales . Depende de donde se compre el producto. Una noche en un hotel , va de 150 riales (esos que se utilizan por pocas horas), 800 pesos hasta 1000 (5 mil pesos) , por una noche.

, va de 150 riales (esos que se utilizan por pocas horas), 800 pesos hasta 1000 , por una noche. Y a fin de mes, para hacer la despensa , esta puede completarse con 500 riales, unos 2 mil 600 pesos .

, esta puede completarse con 500 riales, . Un profesionista en Qatar puede percibir alrededor de 5 mil a diez mil riales: 26 mil a 53 mil pesos, con lo que se puede pagar una renta que va de los 3 mil (16 mil pesos) en un lugar humilde hasta 8 mil o más (42 mil pesos) en zonas de lujo como La Perla.

Y es que vivir en Qatar no es barato, pero el ingreso tampoco es complicado de conseguir, y si uno se esfuerza un poco más, se puede vivir cómodamente.

Cosa de administrar bien sus riales.

OA