Era insostenible, su proceso de por sí ya generaba dudas desde la Eliminatoria previa al Mundial y ahora en Qatar 2022 se fracasó al no clasificar a Octavos de Final y quedarse en fase de grupos. Convocó a jugadores en mal momento, lesionados o que quizás no lo merecían, y al contrario, no llevó a jugadores con mejor rendimiento. Por eso y por el entorno ennegrecido que se vivía a su alrededor, se determinó no renovarle el contrato a Gerardo "Tata" Martino, quien ya se despidió de todos y cada uno de los jugadores, del staff y de la directiva.

Y fue Jaime Ordiales, director de selecciones nacionales quien señalo que "él terminó contrato ayer, él sabe que el entorno tan negativo, la situación de un fracaso como el que se vive, era prácticamente imposible que continuara, por él y por el entorno que tenemos y más allá de lo que podemos sentir al verlo trabajar, pero aun así creemos que lo más conveniente para todos sería que no continuara".

El directivo mexicano reconoció el fracaso de todos en el Mundial, pero si los resultados no lo acompañan, era complicado, por no decir imposible que el timonel continuara en su puesto, es por eso que desde ahora se busca un nuevo director técnico para el Tricolor.

"Lo reconocemos como un gran técnico, que tiene un gran cuerpo técnico, trabajador, muy capaz. Pero si no se alcanzan los resultados, es complicado (seguir). Él lo manifestó ayer. Fallamos todos, es verdad y quizá hay que valorar los procesos, pero los resultados son los que mandan".

