Pumas vs América: Un choque disparejo

Será el duelo más atractivo de la jornada y, es que con las entradas completamente agotadas y una gran rivalidad de por medio, Pumas y América se jugarán más que el orgullo en una nueva edición del Clásico Capitalino que se jugará este sábado 20 de abril a las 21:10 horas en Ciudad Universitaria.

Los dos equipos llegan en situaciones muy diferentes. Por un lado, los felinos que están en la novena posición con 23 puntos, tienen posibilidades de meterse directamente a los cuartos de final, pero un descalabro podría incluso dejarlos fuera del Play-In. La victoria significaría mantenerse en la lucha de la liguilla y ganar confianza en un torneo que ha sido de altibajos para los dirigidos por Gustavo Lema.

Mientras que, los azulcremas con el boleto asegurado y ocupando el primer lugar con 32 unidades, se presentan con la única presión de continuar con la hegemonía que tienen sobre su rival. Con un triunfo frente a los universitarios, estarían amarrando acabar la fase regular con el liderato en solitario y siendo el mejor equipo de la campaña. Destacando que su mayor virtud ha sido la defensa que sólo ha permitido nueve anotaciones.

Por si fuera poco, los de Coapa tienen una abrumadora marca de nueve partidos consecutivos sin perder en el Clásico Capitalino, con un balance de cuatro victorias y cinco igualadas. Además, en CU, no pierden desde el Clausura 2019 cuando Pumas se quedó con los tres puntos por la mínima diferencia con anotación del ex universitario Carlos González.

En este torneo, el Estadio Olímpico Universitario ha sido sinónimo de fortaleza para los auriazules ya que no han sido derrotados en casa y la mayoría de sus puntos se han cosechado ahí. No obstante, las Águilas no se empachan fuera de su nido y son el mejor visitante con 15 unidades conseguidas y con 12 tantos a favor.

