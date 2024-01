Pronósticos para la Jornada 2 del Clausura 2024 | Liga MX

Hoy se pone en marcha la jornada 2 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX con los juegos Puebla vs. Necaxa, San Luis vs. Pumas y Juárez vs. Cruz Azul

El sábado, el campeón América debutará como local en el estadio Azteca ante el Querétaro, en un partido que será uno de los más atractivos de la jornada. Los azulcremas buscarán mantener su buena racha luego de ganar su primer partido del torneo 2-0 sobre Tijuana, equipo que ese mismo día visitará al Atlas en el estadio Jalisco; y Mazatlán irá a Toluca.

Para el domingo, dos de los platos fuertes de la jornada: Chivas visita a Tigres en el estadio Universitario, y Santos recibe a Monterrey en el estadio Corona.

El duelo entre Pachuca y León correspondiente a esta jornada se reprogramó para el 7 de febrero debido a que los Tuzos jugarán el sábado contra el River Plate como parte de al gira que el club argentino realiza por los Estados Unidos.

El torneo apenas inicia y los equipos aún no tienen a sus planteles definitivos, por lo que es difícil hacer una evaluación completa de los equipos, sin embargo, con base en lo mostrado en la jornada 1 y las fortalezas y debilidades bien conocidas de cada club, presentamos los pronósticos para la jornada 2 de la Liga MX:

Puebla vs. Necaxa

Empate

Ambos equipos tienen plantilas limitadas y no se espera mucho de ellos en el torneo, lo más probable es que ambos se anulen y terminen empantando, aunque no sin goles.

San Luis vs. Pumas

Empate

Escuadras aguerridas que en el torneo pasado supieron llegar a las semifinales. En el papel, la UNAM podría lucir más fuerte, pero la localía del Atlético y su estilo de juego no pueden menospreciarse.

Juárez vs. Cruz Azul

Gana Cruz Azul

La Máquina volvió a decepcionar a sus seguidores en su regreso al estadio Azul, por lo que están obligados a mostrar una nueva actitud que limpie sus errores. Esta actitud puede ser la diferencia.

Toluca vs. Mazatlán

Gana Toluca

El Toluca luce poderoso, y jugando como local frente a uno de los equipos con menos figuras y tradición, luce como amplio favorito.

América vs. Querétaro

Gana América

El campeón estará en su estadio y con sus jugadores titulares, por lo que no deberían tener problemas para pasar sobre los Gallos Blancos.

Atlas vs. Tijuana

Gana Atlas

El Atlas no ha logrado conformar un equipo del todo funcional, pero Tijuana viene de perder frente al equipo suplente del América, así que los jugadores Rojinegros podrían aprovechar para encontrarse en la cancha.

Tigres vs. Chivas

Empate

Un juego que ha cobrado relevancia en los últimos años y que recuerda a las dos finales que los equipos han disputado entre sí. Chivas viene de igualar con Santos y es posible que su esfuerzo en esta ocasión no le alcance para más que otro empate.

Santos vs. Monterrey

Gana Monterrey

Un clásico regional que, sin embargo, hoy luce del lado de Rayados, que podría ganar con más de un gol de diferencia.