Primer golpe de la "revolución"

En abril y obligado por la crisis que vivía el equipo en el Clausura 2019, Amaury Vergara prometió que vendría una revolución en Chivas.

Cuatro torneos sin Liguilla y dos meses después de lanzada su promesa, el nuevo presidente del Guadalajara, nombramiento que se ganó la mañana de ayer, cumplió su palabra dando su primer golpe de autoridad al remover de su cargo como director general a José Luis Higuera, quien estaba ligado a la institución desde hace cuatro años.

"Estamos en un proceso de evaluación, serio, importante y una de las primeras cosas que se tenía que hacer, era un cambio de liderazgo en el puesto que tenía José Luis”. Amaury Vergara, presidente de Chivas

Ahora, Chivas contratará a otro director general en los próximos días y buscan a alguien que tenga en el perfil un pasado rojiblanco, identificado por la afición, imagen intachable en el futbol y liderazgo, para recuperar la identidad perdida, según lo afirmado por el propio Vergara Zatarain en declaraciones a la cadena Fox Sports.

“Lo que sí le puedo decir a la afición es que no va a llegar nadie que no se merezca estar en este puesto, va a ser muy bien analizado, muy bien estudiado. Tiene que ser una persona que venga a aportarle a Chivas lo que el club necesita y que no quiera nada más que el beneficio del club”.

Con el visto bueno del plantel

José Luis Higuera fue un directivo polémico con Chivas. IMAGO7

El nombramiento de Amaury Vergara como presidente de Chivas sorprendió a más de uno en el equipo, pero los propios jugadores apoyaron la determinación del dueño Jorge Vergara.

"El proyecto (de Chivas) se desmoronó porque no le pusimos los cimientos institucionales correctos”. José Luis Higuera, ex CEO de Chivas, el pasado 20 de junio

Uno de ellos, Antonio Rodríguez, no tiene duda alguna que se vendrán resultados positivos para la institución bajo la administración del nuevo mandamás rojiblanco.

“He tenido la bendición desde que he estado en Fuerzas Básicas de que no me falte nada. Estoy muy agradecido con ellos, con Jorge, a quien le mando un abrazo. Amaury desea el bien para esta institución, quiere tener mucho éxito. He tenido muy buena comunicación con él estos años y es la persona correcta para estar al mando”, afirmó.

¿Por qué se va Higuera?

El ahora ex directivo rojiblanco no pasó el proceso de evaluación que realizó la institución, pues de acuerdo con ésta no cumple con el perfil que requiere el nuevo proyecto y principalmente, además de que se busca un liderazgo diferente al que se tenía con Higuera. También, la imagen que tiene el ex directivo tampoco está dentro de lo que persigue Amaury Vergara para su llamada revolución.

Logros del Rebaño con JLH

2 Copas MX, en el Apertura 2015 y Clausura 2017

1 Liga MX en el Clausura 2017

1 Liga de Campeones de la Concacaf en 2018, que dio calificación al Mundial de Clubes

1 Súper Copa MX 2017

