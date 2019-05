Presentan Juego de Estrellas de la Cibacopa en Jalisco

Las máximas figuras del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa) alumbrarán el cielo de Jalisco, pues el próximo sábado el Domo del Code Alcalde albergará la edición 2019 del Juego de Estrellas de esta liga del deporte ráfaga nacional.

Fue este miércoles cuando se realizó la presentación oficial de este evento que tendrá como sede la casa de los Gigantes de Jalisco, equipo que recientemente fue incorporado a la Cibacopa en esta temporada en curso.

Al respecto Eduardo Isbaile, presidente de Gigantes de Jalisco, reconoció que no fue sencillo traer este evento a una plaza como Guadalajara, la cual es nueva dentro de este circuito de baloncesto.

''No es tan fácil ganar un Juego de Estrellas, pero bueno, lo logramos y aquí está. La infraestructura está hecha, el equipo está funcionando y la gente está respondiendo, que eso es muy importante. Si tuviéramos alguna plaza donde la gente no respondiera lo haría más complicado, pero no es el caso''.

''Estamos muy orgullosos de esto, estoy seguro de que el sábado llenaremos todas las expectativas. La gente lo va a disfrutar y pondremos a esta plaza como debe de estar. Costó traer este juego, pero ya está'', compartió el presidente.

Este Juego de Estrellas, mismo que será protagonizado por las selecciones de la Zona Norte y la Zona Sur del Cibacopa, arrancará el sábado en punto de las 19:30 horas, pero además contará con desafíos interesantes como el concurso de clavadas y el concurso de tiros de tres puntos.

En el caso específico de Jalisco, quien forma parte de la Zona Sur, los jugadores que verán actividad en este Juego de Estrellas serán Jordan Williams, Arim Solares, Obbie Oleka y Leonardo Sánchez (novato). Asimismo Jeff Moore, coach de Gigantes, dirigirá al seleccionado de la Zona Sur, esto en compañía de Andrés Contreras, entrenador de Caballeros de Culiacán.

OF