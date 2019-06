Portilla, un enamorado del Atlas

La figura de presidente en el Atlas estuvo devaluada en los últimos cinco años. La gestión de Gustavo Guzmán dejó mucho qué desear e incluso la Fiel exigió su salida en innumerables ocasiones. Sin embargo, eso puede quedar en el olvido, y es que la llegada de Grupo Orlegi al comprar al equipo de futbol de los Zorros, le da más certeza a un proyecto que hoy encabeza Pedro Portilla como presidente, quien dijo llegar más comprometido y motivado que nunca.

“Todo se dio de manera muy rápida. Lo primero que siento es que estoy muy contento, con mucho entusiasmo, muy consciente de la responsabilidad que tenemos, pero con mucha motivación. Vemos todo de manera muy positiva, entrándole desde ya al trabajo; la verdad es que eso a mí me vino de maravilla, hace poco más de 30 días cuando recibí la llamada para invitarme a este proyecto y desde ese momento, sin saber bien en qué condiciones y qué podía pasar, pues mi corazón me dijo que había que entrarle”, dijo Pedro Portilla.

Quien fue presidente del Comunicaciones del futbol de Guatemala, condujo a un equipo que logró nueve títulos de Liga y entre ellos destaca un hexacampeonato, además, sumó un torneo de Copa a sus vitrinas. Llega a uno de los equipos de sus amores, y más allá de que tiene pasado americanista por cuestión familiar, afirmó que está en Atlas por el cariño que le tomó cuando comenzó a ver los juegos en la década de los setenta.

“Yo desde niño comencé a ver los partidos del Atlas, allá en los setenta, no me los perdía cuando la televisión ya era a color. Agarramos ese gusto por un equipo que jugaba bien, que entretenía. A esto se le sumó a la invitación del grupo, que yo conocía por fuera en donde yo tenía experiencia de años, entonces esa combinación de esos factores y la unión de dos instituciones, eso fue lo que me convenció”, mencionó.

—¿Cómo encontró al Atlas a su llegada?

—Me siento gratamente sorprendido. Primero, al ver cómo nuestros equipos de Fuerzas Básicas iban avanzando, eso habla de un proyecto y de que se están haciendo bien las cosas. Luego ya tuvimos las primeras pláticas con Leandro Cufré, y luego entro a la oficina y me encuentro con gente de mucho talento en todas las áreas, de ver personas muy comprometidas con la institución, con ganas de echarle todo, personas institucionales más allá de lo que suceda. Yo siempre digo que las personas pasamos y las instituciones se quedan, y ahora veo a todos trabajando.

—¿Cómo se fue dando el análisis y pláticas con el personal en las oficinas?

—Llevamos poco tiempo en la oficina, han sido días muy ajetreados, yo llevo muy poquito aquí, pero de pronto eso lo veo en el saludo de las personas, en la impresión, en las expresiones de ‘vamos para adelante’. Desde luego el grupo ha hecho un análisis con los responsables de cada área y hemos recibido muy buenos comentarios de todos. Los hemos conocido de uno por uno y en estos primeros días de trabajo me encontré con eso.

El directivo llevó al Comunicaciones a varios títulos, sueño que persigue con los Zorros. EL INFORMADOR/G. Gallo

Los compromisos

Formar un equipo fuerte

Traer refuerzos de calidad y no cantidad

Unir directiva y afición

Darle valor a las Fuerzas Básicas

Apoyar el proyecto de futbol femenil

El título

OTROS TEMAS

Fuerzas Básicas

“El haber llegado a estas Finales, está clarísimo que es un logro de todo el trabajo que se hizo con Grupo Salinas. Hay un muy buen grupo de entrenadores, jugadores, departamentos. Desde luego que se puede apuntalar y mejorar en el corto plazo, estamos detectando un área de valores y hay que tener un contacto más cercano entre Fuerzas Básicas y el primer equipo, y es algo que vamos a ir mejorando. Evaluamos un proyecto de infraestructura para estar todos integrados, es algo que queremos todos”.

Inteligencia deportiva

“La idea es fortalecerlo. Nadie se va, vamos a hacerlos fuertes. Si es necesario reforzar temas tecnológicos, lo haremos”.

Equipo femenil

“Para nosotros es fundamental seguir apoyando a las niñas, les pondremos atención, iremos mejorando el plan ascendente que ellas tienen. Será exactamente igual a lo que queremos con el plantel masculino, ir construyendo primero con la afición, luego con los socios comerciales, generar ingresos, vemos un potencial de crecimiento importante. Vamos a ir formando un proyecto serio en este rubro”.

Las instalaciones

“Tenemos un gran lugar de entrenamiento, buenas canchas, buenas instalaciones, pero tenemos una dificultad, geográficamente está todo muy lejos y está claro que siempre sería mucho mejor trabajar todos integrados. No hay un proyecto en este momento ya diseñado, pero es algo que vamos a analizar muy pronto, porque ahí hay un área de oportunidad”.