¿Por qué el ''Canelo'' Álvarez demanda a Oscar de la Hoya y a DAZN?

El martes por la tarde, una corte federal en Los Ángeles recibió una demanda, por parte de Saúl Álvarez sobre Oscar de la Hoya, Golden Boy Promotions y DAZN, por un supuesto incumplimiento e interferencia intencional del contrato. El tapatío busca un acuerdo de 280 millones de dólares en daños, la cifra que resta de los 350 MDD firmados por 10 combates, informó "The Athletic".

"Soy el número uno libra por libra del mundo. No le tengo miedo a ningún oponente en el ring, y no voy a permitir que las fallas de mi locutor o promotores me mantengan fuera del ring. Presenté la demanda para poder volver al boxeo y darles a mis fanáticos el espectáculo que se merecen", comunicó el "Canelo" al portal estadounidense.

En 2018, Álvarez firmó un contrato de 350 millones de dólares, en ese entonces el convenio más lucrativo para un deportista en la historia, por una decena de peleas, de las cuales sólo ha disputado dos (frente a Daniel Jacobs y Sergey Kovalev).

El tapatío buscaba contrincante para enfrentar en mayo y/o septiembre, cuando la pandemia de COVID-19 se desató por todo el mundo y el mundo deportivo se frenó, incluida la agenda del pugilista (53-1-2).

DAZN es una plataforma de streaming que adquirió los derechos de los combates de Álvarez, mientras que Golden Boy Promotions, encabezada por de la Hoya, es la encargada de organizar sus combates.

La crisis del coronavirus ha afectado a DAZN, que "buscaba cortar al Canelo de su contrato, por lo que el equipo legal del mexicano le sugirió a Golden Boy buscar un nuevo socio de transmisiones para el otoño de 2020", reveló "The Athletic", pero está muy complicado que alguien pueda empalmar los 35 MDD que se lleva Saúl por combate.

OF