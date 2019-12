Por debut soñado

Pese a haber tomado la alternativa hace 10 años, para Ernesto Javier Tapia, “El Calita” hoy será un día que marque su carrera como torero, pues por primera ocasión tendrá la oportunidad de partir plaza en la Nuevo Progreso de Guadalajara, en el cierre de los festejos de 2019 en el coso tapatío.

El matador de toros mexiquense hará el paseíllo junto al hidrocálido Arturo Saldívar y el español Ginés Marín, para lidiar un lote de seis astados marcados con el hierro de Xajay.

Sobre esta primera oportunidad, el también coleta de dinastía aseguró que siempre había soñado con estar presente en uno de los escenarios taurinos de mayor exigencia en el país.

“Estoy ilusionado porque si había una plaza en la que soñaba con estar, esa era la Nuevo Progreso de Guadalajara, aunque también estoy consciente de la exigencia que representa torear en una plaza tan importante. Eso me hace estar feliz, me hace disfrutar mucho las horas previas. Para ganarte al público tapatío se necesitan entrega y actitud, porque cuando uno sale dispuesto a jugarse la vida, yo creo que no hay público que no se entregue y valore lo que haces”.

Tras no haber corrido con suerte durante su presentación en la Plaza México en fechas pasadas, “El Calita” agregó que para hoy buscará demostrar su arte en plenitud y de esta manera dar un golpe sobre la mesa para que la afición conozca a un toreo mexicano que demuestra tarde a tarde su crecimiento.

“Me ilusiona poder cuajar un toro en plenitud. Ahora es cuando debo dar el golpe sobre la mesa, por eso vengo motivado, pareciera que es todo lo contrario por lo que pasó en la México (astados sin trapío ), pero vengo con ganas de seguir creciendo, de emocionarme. Confío plenamente en que voy a encajar por completo en una plaza como Guadalajara. Qué mejor manera de cerrar la temporada que con un cartel tan importante”.

El cerrojazo

La cuarta corrida de la temporada comenzará hoy en punto de las 16:30 horas. El costo de las entradas para este festejo va de los 125 pesos en zona general para personas de la tercera edad hasta los mil 100 pesos en barrera de sol. Estos pueden adquirirse en las taquillas de la plaza y en el sistema Ticketmaster.