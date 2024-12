"Pollo" Briseño dedica emotivo mensaje a Chivas tras salir a nuevo equipo

Tras más de cinco años defendiendo los colores de Chivas, Antonio "Pollo" Briseño inicia una nueva etapa en su carrera al unirse al Toluca, un equipo de la Liga MX que comienza un ambicioso proyecto bajo la dirección técnica de Antonio "Turco" Mohamed.

Pero el adiós del defensor del cuadro rojiblanco no le hace perder el cariño que le tomó a la institución, o así lo dejó ver en un emotivo mensaje.

"Amo y quiero a las Chivas porque es el club donde más he durado, porque ahí fue donde me entregué, la afición es espectacular y es el club más importante de México", apuntó el futbolista en entrevista con la cadena televisiva Fox Sports.

Respecto a su salida a los Diablos Rojos del Toluca, "El Pollo" Briseño confesó que desde mediados de año hubo algunos acercamientos, pero no tuvieron efecto hasta ahora, que ya es oficialmente jugador del cuadro del Estado de México.

En esa misma plática, Antonio Briseño confesó que el cariño que le tiene al Deportivo Guadalajara le hace querer volver en el futuro, aunque ya no sea como futbolista.

"Hay ciclos que terminan. Era beneficioso que el club tuviera una recompensa económica por mí. Hay ciclos que pasan y uno tiene que tener la madurez de dar un paso al costado. El club necesita títulos, reinventarse, y me tocó a mí (salir), pero como lo he dicho, esto no es un adiós, es un hasta pronto y sé que algún día podré volver ahí, a lo mejor ya no de jugador, pero sí en otra faceta", añadió el campeón del mundo en 2011 con la Selección Mexicana Sub-17 y ahora exjugador de Chivas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Atlas anuncia partidos amistosos de pretemporada contra estos rivales

OF