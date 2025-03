'Piojo' Alvarado falsifica el autógrafo de 'Chicharito'

Antes de hacerle frente a Panamá en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf, la Selección Mexicana protagonizó un divertido momento: Roberto "Piojo" Alvarado falsificó la firma de su compañero rojiblanco, Javier "Chicharito" Hernández.

En redes sociales, se viralizó un video donde se observa a Alexis Vega y al "Piojo" Alvarado bromeando con un aficionado, mientras firmaban su jersey del combinado nacional: "A mí me sale la del 'Chicharito', wey. Te la voy a hacer y ahorita la buscas".

Con plumón en mano y entre risas, el "Piojo" replicó la firma de "Chicharito" Hernández. Acto posterior, buscó en Internet una imagen de cómo es el autógrafo de "CH14" para compararlo con su "creación".

El atacante de los Diablos Rojos de Toluca, Alexis Vega, también se unió y ofreció la firma de Cuauhtémoc Blanco. Y aunque quiso ofertar la de Alan Pulido, recibió un "No, no, no. La tuya. A ese cuate nadie lo conoce".

Una vez que caiga la tarde en el SoFI Stadium, los dirigidos por Javier Aguirre buscarán imponerse en la Liga de Naciones de la Concacaf. Noventa minutos separarían a la Selección Mexicana de coronarse, por primera vez, en el torneo; y al "Vasco" de su segundo título en el "timón" del Tricolor.

El Piojo Alvarado firmando como Chicharito jaja



pic.twitter.com/CMshWyL0j5 — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) March 23, 2025

¿Cuándo y dónde ver la final de la Liga de Naciones de la Concacaf?

Domingo, 23 de marzo

México vs Panamá | 19:30 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

SV