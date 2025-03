Después de que Raúl Jiménez hizo historia al colocarse en el cuarto puesto de goleadores históricos de la Selección Mexicana, el ex director técnico del equipo tricolor, Ricardo Antonio La Volpe, aseguró que el delantero del Fulham tiene todo para convertirse en el goleador histórico del combinado nacional mexicano.

En entrevista para EL INFORMADOR, Ricardo Antonio La Volpe aseguró que Jiménez tiene el potencial para quedar en los libros de historia como uno de los goleadores históricos del combinado nacional mexicano.

"Sí, tiene posibilidad de ser el goleador, sí. Faltarán, calculo yo, entre los partidos amistosos, más, lógicamente, el Mundial, más Copa Oro, pero está lejos. Me parece que, si no estoy mal, son como 15 goles. Pero bueno, quizás superar a Cuauhtémoc Blanco y después a Jared Borgetti es posible, sin ninguna duda, pero es difícil de determinar porque hace meses hablábamos de que en la selección, tanto un Santi como el mismo Raúl, como el mismo Henry cuando estuvo, nos faltaba gol", reconoció.

De igual manera, puntualizó que no tiene duda de que el delantero del Fulham se adueñará del segundo puesto de la tabla de goleo histórico; sin embargo, estableció que dependerá de su nivel futbolístico y del momento de la Selección Mexicana para poder alcanzar a Javier Hernández.

"El otro día hizo dos goles, de los cuales sigue demostrando que es un buen tirador de media distancia, en pelota parada, en la táctica fija, y eso es importante porque también le da la posibilidad de hacer goles. Pero yo creo que, no sé si el primero, pero el segundo en la historia, creo que sí. Si sigue en este nivel futbolístico, si la selección sigue jugando ofensiva, agresiva, lógicamente que tiene muchas posibilidades", agregó.

Al final, destacó la manera en la que Jiménez se puede desenvolver en el ataque del equipo mexicano, luego de que sabe dominar los diferentes roles que puede tener un "9" en un equipo, y eso es determinante para mejorar la ofensiva de la Selección Mexicana.

"Todos hablamos de Raúl Jiménez, del desempeño que tuvo en el partido con Canadá. Verdaderamente, creo que para muchos de nosotros fue una sorpresa, porque no fue ese nueve de área, ese nueve punzante, sino lo que hoy en el mundo se utiliza: ese segundo nueve, el nueve atrasado, el nueve que genera, el nueve que se mueve para jugar con los volantes, el que trata de hacer un futbol ofensivo. Gran desempeño de Raúl. Lógicamente, ya en su equipo, en el Fulham, lo viene haciendo, sin ninguna duda. No fue nada que él no supiera, sino que en su equipo está demostrando y haciendo una gran campaña allá en Inglaterra, jugando como un segundo nueve también. Y sorprendió acá, sí, para muchos, pero la verdad, desempeño espectacular", concluyó.

