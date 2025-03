A pocas horas de disputar la Gran Final de la Concacaf Nations League, la Selección Mexicana se declara lista para enfrentar a Panamá en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Con la posibilidad de conquistar su primer título en este torneo, algunos jugadores del Tri compartieron sus sensaciones previas al partido.

El arquero Luis Malagón, quien nunca ha disputado una final con la Selección Nacional, expresó su deseo de ganar el campeonato y seguir con su racha positiva en finales.

“Nunca me había tocado una con México, es la primera vez. Iba a jugar con el Preolímpico, entonces es algo significativo, es algo bonito, sobre todo por poder representar a México. Es un país que amo, aquí nací, es algo muy lindo y todos queremos lo mismo. Ojalá podamos ganarlo”, comentó el guardameta.

Además, Malagón destacó la importancia del partido y el compromiso del equipo por conseguir el título que se le ha negado a México en ediciones anteriores.

“Siempre es importante jugar una final. Es un título que se le ha negado a México en varias ocasiones y tenemos la oportunidad de revertir esa situación. Estamos ante un gran rival que es Panamá y que hace las cosas de buena manera, pero creo que el equipo se encuentra en un buen augurio, una buena sintonía y una sinergia única. Todos jalamos para el mismo lado”, afirmó.

Por su parte, el capitán Edson Álvarez aclaró que más que una obligación, el equipo toma la final como una motivación para hacer historia.

“Obligación no creo que sea el término adecuado. Lo que nosotros tenemos en mente es que es un torneo corto que no se ha ganado, que no se nos ha dado, y esa es nuestra motivación. Ahora, con este grupo de nueva generación, los chicos tienen una mentalidad ganadora y simplemente queremos ganar nuestro primer título”, aseguró.

Finalmente, Álvarez habló sobre el orgullo de portar el gafete de capitán y el liderazgo compartido dentro del equipo.

“Es un gran orgullo que trae una gran responsabilidad. Ahora a mí me toca aportar con el gafete, pero en el grupo hay jugadores con mucho liderazgo, todos tienen voz. Estoy muy contento y listo para aportar desde donde me toque”, concluyó.

México y Panamá definirán al nuevo campeón de la Concacaf Nations League este domingo, en un duelo que promete emociones y que puede marcar un nuevo capítulo en la historia del Tri.

SV