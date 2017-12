Pereira, ilusionado con jugar Concachampions

Sabedor der lo que significa disputar la Liga de Campeones de la Concacaf por ya haberla jugado mientras defendía la camiseta de Cruz Azul, Jair Pereira aseguró que Chivas dará la misma importancia a este torneo que a la Liga.

“Chivas tiene gente muy joven, pero creo que no será pretexto. Debemos enfocarnos y tener esa misma idea de juego"

El zaguero de Chivas reconoció que es una fuerte motivación el saber que en juego no sólo está el título, sino también un boleto al Mundial de Clubes, justa a la que el Guadalajara jamás ha podido acceder.

“Me ha tocado jugarla con mi equipo pasado, el Cruz Azul, y créeme que es algo que te motiva poder jugar un Mundial de Clubes. Vamos a darle la misma importancia que al torneo de Liga y primeramente Dios que se nos den bien las cosas para poder estar avanzando”, compartió el defensa este sábado durante la llegada del equipo a Guadalajara.

LEE: Chivas derrota 3-1 a Venados de Yucatán

Al realizar un análisis del plantel con el que Chivas encarará el próximo semestre, Pereira reconoció que Chivas es un equipo con mucha gente joven, sin embargo no tuvo empacho para señalar que ese no es pretexto para no buscar los primeros planos en todas las competiciones que disputen.

“Chivas tiene gente muy joven esa es la realidad, pero creo que no será pretexto. Debemos enfocarnos y tener esa misma idea de juego. No hay pretexto, esos chavos quieren hacer bien las cosas. Quieren seguir y tener esa oportunidad. Creo que será un Chivas que dejará todo en la cancha, que se morirá por estos colores y que intentaremos tener resultados positivos”, finalizó.

RR