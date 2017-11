Perder la Final no sería fracaso: Brenda Viramontes

En el partido de ida de la Final de la Liga Femenil, el Guadalajara cayó por 2-0 ante los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo, un resultado que deja a las tapatías contra las cuerdas ya que las hidalguenses son un equipo experimentado y con fortaleza en todas sus líneas; sin embargo las Chivas son un conjunto que ya ha hecho historia, que una de sus fortalezas es la unión y la humildad y esto lo sabe Brenda Viramontes, quien señala que en caso de que pierdan la Final el viernes por la noche, no sería un fracaso para la institución.

"Para nada, yo creo que ya hemos hecho historia, porque somos uno de los equipos que la gente creía que no iba a clasificar, que no iba a llegar a mucho, entonces ya hemos hecho historia y el club nos ha respaldado, si ganas, ganamos todos y si pierdes, perdemos todos, entonces es un club exigente, es un club que nos pide mucho, pero es un club que nos respalda al cien por ciento, no se tomaría como un fracaso, al contrario, se toma como que hicimos historia y no podemos quedarnos un paso atrás", comentó la delantera rojiblanca.

Chivas avanzó a la Final tras derrotar al América, uno de los equipos favoritos para ser campeón y lo hizo de manera categórica en la Semifinal, por eso confían en una remontada.

Por otro lado, Brenda recalcó que para ellas sería bueno tener un estímulo extra por el simple hecho de ser futbolistas, tal y como sucede a nivel profesional con los varones, ya que considera que no es nada sencillo dejar lo familia, amigos e incluso la escuela.

"Eso también es muy importante para el futbol femenil porque no es nada fácil, tal vez piensen que sí es fácil, que nada más jugamos, pero la verdad es que dejamos muchas cosas por estar aquí, entonces vendría bien esa parte económica. Dejar la familia, dejar los amigos, la escuela es un poco complicada llevarla a la par con el futbol, son sacrificios muy grandes, pero es algo que nos encanta", platicó Brenda, quien jugó los 90 minutos en la ida de la Final ante las Tuzas.

