Hace unos días se dio a conocer que el estado de salud de Edson Arantes Do Nascimento "Pelé" era delicado. Hoy, el diario brasileño 'Folha de Sao Paulo' reportó que el ex jugador y leyenda de la Selección Canarinha no ha mejorado, y que incluso ya fue transladado a cuidados paliativos.

Según el medio, Pelé, de 82 años, y quien fue internado el pasado martes para una "reevaluación del tratamiento de quimioterapia del tumor de colon identificado en septiembre de 2021".

Hace unos días, luego de que se dieran a conocer las informaciones sobre su salud, su hija Kely Nascimento y el propio Pelén publicaron mensajes en redes sociales para tranquilizar a los fanáticos, no obstante, según 'Folha de Sao Paulo', Pelé estaría en cuidados paliativos tras no responder a la quimioterapia.

"Está en cuidados paliativos exclusivos. Esto significa que se ha suspendido la quimioterapia y que sigue recibiendo medidas de confort para aliviar el dolor y la falta de aire sin someterse a terapias invasivas", se lee en el medio brasileño.

¿Qué son los cuidados paliativos que recibiría Pelé?

Según el portal Metlife, los cuidados paliativos son aquellos que ayudan a las personas con enfermedades graves a sentirse mejor al prevenir o tratar los síntomas y efectos secundarios de la enfermedad y el tratamiento.

El objetivo de los cuidados paliativos es ayudar a las personas con una enfermedad grave a sentirse mejor, pues previenen o tratan los síntomas y efectos secundarios de la enfermedad y los tratamientos.

Con los cuidados paliativos también se tratan problemas emocionales, sociales, prácticos y espirituales que la enfermedad plantea. Cuando las personas se sienten mejor en estas áreas, tienen una mejor calidad de vida.

