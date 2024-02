Pedro López reconoce decisión difícil al dejar fuera a Alicia Cervantes de la Copa Oro W 2024

La Selección Mexicana Femenil está a escasos días de estrenarse en la primera edición de la Copa Oro W 2024 y, por ello, el director técnico Pedro López tuvo que elegir meticulosamente a las guerreras que entrarán a la batalla por un título de ese calibre. Inclusive, dejó fuera de la lista de convocadas a figuras como Kenti Robles o Alicia Cervantes, futbolistas que, previamente, habían sido parte de los microciclos.

Ante esta decisión, que generó polémica entre los aficionados, el estratega español aprovechó para dar su explicación del porqué la capitana del Real Madrid y una de las máximas goleadoras de la Liga MX Femenil, no pudieron subirse al barco para representar al país en un evento tan importante a nivel regional.

"Fue una decisión bien difícil, hemos tenido dos microciclos con 26 jugadoras y el mayor dolor es que una de esas jugadoras no pueda disfrutar la Copa Oro. La decisión al final está tomada por lo que hemos analizado de los rivales, lo que planteamos sobre cómo ganarle a los rivales y qué piezas en esas situaciones que nosotros pensamos que nos van a acercar al éxito. Vemos los rivales, vemos las situaciones que queremos generar y vemos a las jugadoras también su adaptación a este modelo de juego”, comentó López.

“Hacemos una lista de 23 jugadoras que es dolorosa porque a mí me encantaría en lo humano ver a Kenti y Licha levantando un trofeo, pero no me puedo dejar llevar solo por el sentimiento, debo ser lo más objetivo posible y las jugadoras que hemos convocado son las que nos pueden acercar a ganar la Copa Oro”, añadió el comandante tricolor.

Asimismo, mencionó que las delanteras que finalmente irán al frente en la Copa Oro, tuvieron la oportunidad de ser escogidas por cumplir con diferentes roles dentro de la cancha que le permite tener múltiples variantes.

“Licha, Maricarmen, Katty o Desireé, hay muchas delanteras que aquí en la Liga de México meten muchos goles, pero hay que ver realmente el contexto de esos goles. Si es el mismo que me va a plasmar Argentina o el mismo que va a plasmar Estados Unidos (…) Es una receta de muchos ingredientes y sus variantes, porque si ves a Charlyn es muy diferente a Kiana y muy diferente a Diana. No estoy buscando un solo perfil, estoy buscando alternativas que me puedan dar soluciones”, expresó.

Las aztecas debutarán en la Copa Oro W que se realizará en territorio estadounidense contra Argentina el próximo martes 20 de febrero a las 18:30 horas. Dicho encuentro, abrirá las acciones del grupo A que también lo conforman Estados Unidos y el equipo ganador del preliminar entre Guyana y República Dominicana.

