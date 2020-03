Pats cometió un error al dejar ir a Tom Brady: Joe Montana

El exmariscal de campo Joe Montana, miembro del Salón de la Fama de la NFL, aseguró que Patriotas de Nueva Inglaterra cometió un error al dejar ir a Tom Brady, quien lo convirtió en uno de los mejores equipos de la Liga.

Montana, quien estuvo durante 13 años con los 49ers de San Francisco hasta que fue intercambiado a Jefes de Kansas City, señaló que aún no comprende como los Pats dejaron partir al seis veces ganador del Super Bowl, hacia Bucaneros de Tampa Bay.

"No sé que esta pasando ahí dentro, pero alguien cometió un error. Yo tuve una historia diferente, donde ellos habían tomado una decisión. Todavía no entiendo como Nueva Inglaterra lo dejó escapar. No entiendo eso", expresó Montana.

Detalló que el éxito de su amigo con los Bucs, depende de que tan rápido pueda deprenderse del balón, ya que ese fue su secreto durante su estancia en Foxboro, aunque en esta ocasión tendrá una mejor línea ofensiva de la que tenía en los Pats.

El exmariscal admitió que esta nueva etapa será divertida para el quarterback de 42 años, pues a su parecer jugará sin la presión que tenía en Nueva Inglaterra y con un equipo que tiene muchas esperanzas por regresar a una postemporada.

"Por lo que ha dicho y he leído. Creo que será divertido para él. Probablemente por primera vez en mucho tiempo se la pasará bien", exclamó el cuatro veces ganador del trofeo Vince Lombardi.

