La federación deportiva USA Gymnastics ha enviado una carta con evidencia en video al Tribunal Arbitral du Sport (TAS) en la que se establece que la entrenadora Cecile Landi lanzó la apelación 47 segundos después de la publicación de la puntuación, es decir: un minuto antes de lo que solicita la regla.

En la carta, USA Gymnastics solicita al TAS cumplir la regla que habría de modificar el resultado de Jordan Chiles y restituir el bronce.

El video publicado por la organización muestra a Landi solicitando la revisión a los jueces 47 segundos después de la publicación de la puntuación de la atleta. Después de ello, la entrenadora hizo una segunda solicitud 55 segundos después; ambas dentro del margen de la regla de competición.

USA Gymnastics no tenía acceso al video, por lo que no había podido enviar la evidencia hasta este momento. El TAS no ha dado respuesta.

