Fuerza internacional para Ucrania negociada en la Cumbre de París

Este jueves 27 de marzo, una nueva cumbre fue organizada en París para abrir las negociaciones sobre la creación de una posible fuerza internacional que protegería una eventual paz en Ucrania . La treintena de países europeos, más Canadá y Australia, tienen como objetivo reforzar la posición negociadora de Kiev frente a Putin.

La reunión auspiciada por Reino Unido y Francia fue llamada ' coalición de voluntarios ' y abrió la posible realización del anuncio del envío a Ucrania de una misión militar franco-británica . Entonces, el objetivo primero de esta reunión era de comenzar a estudiar posibles modalidades de despliegue.

Hasta que se alcance la paz entre Ucrania y Rusia, el encuentro se organizó también con la voluntad de mantener las sanciones económicas a la economía rusa. Los países que se reunieron quieren continuar el apoyo militar y político a Zelenski y su país para que esté en la mejor posición negociadora ante Moscú.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó durante en una conferencia de prensa tras la reunión que en territorio ucraniano "habrá una fuerza de garantía" enviada por "varios países europeos" si finalmente se acuerda el final de la guerra y un acuerdo de paz.

Según el presidente de Francia, "no hay unanimidad" entre los países reunidos hoy en París respecto a la participación de cada Estado en esa fuerza antes de agregar que " algunos estados no tienen la capacidad de hacerlo, a otros el contexto político no les permite el acuerdo ". La iniciativa no tiene que tener unanimidad, "no es necesaria" para Macron, para tener fin concluyente y salir adelante.

Emmanuel Macron habló por teléfono con el presidente Donald Trump antes de la cumbre del Elíseo antes de declarar que "desea" el apoyo de Estados Unidos a esta fuerza de paz. Pero, no precisó si trató con él este punto específico.

Sí, avanzó que se ha encargado a los ministros de Asuntos Exteriores que preparen una propuesta de posibles mecanismos de seguimiento de un eventual alto el fuego para " presentar a nuestros socios estadounidenses ".

El primer ministro británico, Keir Starmer, evitó dar "una fecha límite estricta" a ese despliegue , pero estimó que sería necesario que "se desarrolle en días y semanas, no en meses y más meses ".

Misión militar franco-británica en Ucrania

Macron dejó claro que Francia y el Reino Unido van a "pilotar" conjuntamente los esfuerzos europeos en Ucrania . En este sentido, avanzó que ambos enviarán "en los próximos días" a Ucrania una misión militar que evaluará sobre el terreno las posibilidades de despliegue de la fuerza, como lugares, capacidades o volumen, anunció Macron.

Esa misión militar también estudiará con responsables ucranianos el diseño de las futuras Fuerzas Armadas de ese país , como los volúmenes y las capacidades técnicas ideales , con la idea de que un Ejército propio potente es la mejor garantía de seguridad de Ucrania frente a Rusia.

Tanto Macron como Starmer insistieron en que se trataría de una fuerza de mantenimiento de la paz y con el único objetivo de disuadir a Rusia de un nuevo ataque sobre Ucrania .

Fuentes diplomáticas británicas han indicado previamente que el contingente aliado contaría con unos 20.000 soldados y se limitaría a proteger infraestructuras estratégicas .

Macron resumió que, en un momento "clave" por el inicio de las negociaciones, el objetivo de la cumbre fue " colocar a Ucrania en la mejor posición posible para negociar y que la paz que se acuerde sea sólida y duradera".

Starmer y Macron serían representantes de Europa en unas eventuales negociaciones de paz , anunció el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que también participó en la reunión.

" En la mesa de negociaciones para que acabe la guerra debe estar Europa. Es necesario. No vemos alternativa ", afirmó Zelenski en una conferencia de prensa.

Mantener las sanciones a Rusia

Por ello, en la reunión se insistió en que las sanciones económicas internacionales de varios países occidentales contra Rusia deben continuar hasta que se acuerde la paz, frente a las exigencias rusas de que comiencen a levantarse.

" Abandonar las sanciones sería un grave error ", afirmó el todavía canciller alemán, Olaf Scholz, en unas declaraciones en las que recalcó que "no tiene sentido acabar con las sanciones hasta que no se alcance la paz".

Para el presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, hay que " mantener la presión sobre Rusia mediante sanciones " como "la mejor manera de apoyar a Ucrania ".

Los asistentes a la cita de París constataron que, pese a las conversaciones bilaterales a tres bandas entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, Moscú sigue lanzando ataques de envergadura sobre suelo ucraniano .

El comportamiento de Moscú apunta a que "no está interesada" en un verdadero fin de las hostilidades, consideró Scholz.

Entre los jefes de Gobierno presentes estuvo el de España, Pedro Sánchez, quien no realizó declaraciones tras la reunión.

Sánchez subrayó "la importancia de mantener la presión sobre Rusia para consolidar un alto el fuego", así como que mantener el apoyo a Ucrania es "esencial en estos momentos para fortalecer su posición en las conversaciones que está promoviendo Estados Unidos ", indicó un comunicado del Palacio de la Moncloa.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

TS