Paris 2024: Sueño cumplido para Emiliano Hernández

Emiliano Hernández será, junto a la clavadista Alejandra Orozco, abanderado de la delegación de México en los Juegos Olímpicos París 2024.

Un enorme honor para el pentatleta, quien hará su debut en la magna justa deportiva, por lo que se mostró agradecido con la oportunidad de encabezar al equipo, que buscará una participación histórica en tierras francesas.

"Siempre es un sueño portar la bandera más bonita del mundo, esa que representa a gente que lucha por sus sueños. Al portar la bandera en el uniforme, y ahora como abanderado, busco que se encuentre en lo más alto y que el mundo vea que es de México, de gente trabajadora, que se prepara y vence todos los obstáculos", aseguró el mexiquense.

Hernández, quien ha ganado en el último año varias medallas en Campeonatos Mundiales y Copas del Mundo, fue sincero y compartió la forma en la que su familia se enteró de la noticia de su elección, además de lo importante que es liderar a un grupo de atletas:

"No me dio tiempo de avisarle a mi familia que había sido elegido como abanderado. Ellos se enteraron por redes sociales y estaban muy emocionados. Cada hora que pasa, entiendo más lo que significa ser el abanderado de la delegación de México. Me siento afortunado y, además de la bandera, llevaré grandes compañeros, atletas que iremos a París 2024 a darlo todo", sentenció.

Emiliano, quien recibió la bandera de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dijo nervioso por vivir ese momento y la inauguración de los Juegos Olímpicos, en el emblemático río Sena.