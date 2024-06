Entre emotivos mensajes, admiración, pero sobre todo, mucha unión, hace unos días se llevó a cabo la cena en honor a la clasificación de Elena Oetling a Juegos Olímpicos, misma que también sirvió para recaudar fondos que le permitan a la velerista jalisciense acudir a las competencias previas para llegar en óptimo nivel a la cita olímpica.

Dicha reunión que fue organizada por algunos miembros de la Escuela de Vela del Club de Yates de Chapala, lugar donde Elena comenzó su carrera deportiva a los 9 años, tuvo su punto de encuentro en el restaurante El Almacén del Bife. Ahí, la red de apoyo de Oetling acudió para degustar de los deliciosos platos que brinda el local, pero lo más importante, sumar a que la preparación de la deportista sea más fácil de sobrellevar.

“Soy una persona que le cuesta mucho trabajo pedir ayuda, pero no sólo pedirla, sino también, recibirla (…) Estoy sumamente sorprendida con la respuesta. Este camino de lograr el sueño hacia los Juegos Olímpicos es maravilloso e increíble, pero también se vuelve muy solitario”, comentó Oetling Ramírez.

“Con esta experiencia, me di cuenta que no estoy sola y que tengo muchas personas conmigo que me quieren y que me aprecian. Estoy con el corazón muy lleno y no tengo más que palabras de agradecimiento”, expresó Oetling.

La deportista, que vivirá sus segundos Juegos Olímpicos, competirá entre los días del 2 al 8 de agosto; el traslado al Viejo Continente está cubierto por la Conade y otras instituciones; sin embargo, el dinero recolectado en la cena será usado para los campamentos de entrenamiento y otras competencias.

“Tanto Conade como Code me han apoyado en medida de lo posible. La realidad es que somos muchos atletas con diversas necesidades y no hay dinero que alcance para todos. Sin embargo, tanto mi federación como yo estamos bien. Recibo una beca mensual por parte de la Conade, sin ningún problema, y los eventos que se aprobaron, también estuvieron cubiertos.”

“El único evento en el que me quedaron mal fue el Campeonato Mundial de este año porque por las fechas se complicó, empezó en 2023 y terminó en 2024, fiscalmente era una situación complicada. También, ciertos campamentos de preparación y cierto equipo deportivo que no cubre Conade, entonces yo con ahorros, patrocinios o este tipo de apoyos como la cena, los puedo solventar”, aclaró Elena.

CT