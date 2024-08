Rebeca Andrade no será recordada como la mujer que venció a Simone Biles en su mejor momento. Pero la plata, de nuevo, difícilmente le pareció una decepción.

“He trabajado muy duro para lograr esto”, dijo Andrade. “Es increíble. Me divertí mucho, cada momento ha sido sensacional”.

La brasileña ha sido la más cercana perseguidora de Biles. Aunque terminó plata entre ovaciones, llegó incluso a adelantar en un momento de la final a la estadounidense.

“No me canso nunca de competir contra ella, porque Simone es la mejor y hace que saque lo mejor de mí. Yo espero que sea recíproco. Yo estoy muy contenta de que ella esté aquí. Se lo que sufrió en Tokio”, dijo.

Andrade también ha tenido que sortear tormentas complicadas. La falta de recursos para entrenar y dos serias lesiones de rodilla pusieron en duda su continuidad como gimnasta, pero en su momento de mayor incertidumbre recibió palabras de aliento de su rival.

“Yo estaba sentada, ella (Biles) estaba pasando y, de la nada, se sentó a mi lado y me dijo que no desistiera. Me puse superfeliz, y me dije: ‘Dios mío, la mejor del mundo me ha dicho que no desista. Ahora seguro que no voy a desistir’”, contó.