Con apenas 20 años de edad Matías Grande ya vivió sus primeros Juegos Olímpicos representando a México en el tiro con arco, y aunque no pudo llevarse alguna de las tres medallas que disputó, el representante azteca se dijo contento con su participación.

“Estoy contento la verdad, estaba disfrutando mucho este partido, porque fue un partidazo, la verdad, tanto el contrincante local como yo somos muy jóvenes, pero veníamos dando buenas puntuaciones durante el año. Sabía que iba a ser un partido reñido, así que me esforcé mucho en mi trabajo y al final me dejé llevar, venía con las emociones muy arriba, me faltó esa respiradita extra que siempre daba pero son cosas que se aprenden”.

“Me quería llevar una buena sensación de mi última flecha y pues lo hice; la verdad, me voy contento por mi participación en mis primeros Juegos Olímpicos. Agradezco el apoyo y el amor de la afición mexicana”, comentó en entrevista para Claro Sports.

Fue este domingo cuando Grande se despidió de los Juegos al caer en los octavos de final en contra del representante francés Baptiste Addis, quien se quedó con la victoria en cinco sets con marcador final de 4-6.

Matías fue el único representante varonil mexicano que tuvo tres competencias en París 2024, pues así como compitió en la categoría individual y por equipos varonil, también lo hizo con el equipo mixto junto a la histórica Ale Valencia.