Mariana Arceo no tiene duda alguna de que cuenta con el potencial necesario para lograr una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024.

A poco menos de un mes para que entre en competencia dentro de territorio parisino, la pentatleta estrella de Jalisco se dice lista y entusiasmada por disputar los que serán los segundos Juegos de su carrera, mismos en donde apunta a lo alto y no espera otra cosa que subir al podio.

“Sí, claro (el objetivo es la medalla), pues yo me he entrenado para esto, yo trabajo todos los días para esto. Yo ya lo he hecho: estuve en tercero en una Copa del Mundo donde enfrenté a todas las mejores, entonces la verdad es que sería tonto decirte que solamente voy con la mentalidad de participar. Yo realmente sueño y quiero una medalla, porque en mi carrera deportiva es la única medalla que me hace falta, y le estoy luchando y le estoy entrenando y sé que no va a ser nada sencillo ganar”.

“Toda la temporada, todo el ciclo olímpico, me he venido desarrollando bastante bien. Entonces, pues esperemos que ahí todo se nos armonice, que todo esté de nuestro lado por la preparación la llevamos”, comentó la pentatleta de la Selección Mexicana.

Será el próximo 8 de agosto cuando Mariana comience su camino dentro de esta justa veraniega, esto con la prueba del esgrima. En caso de que logre avanzar a Semifinales y la Final, la deportista de Jalisco prolongaría su participación hasta el día 11 de ese mes.

En cuanto a las diferencias personales que percibe de un ciclo olímpico a otro, Mariana reconoce que se ve más sólida y con una preparación más completa que la que llevó previo a Tokio 2020, su debut olímpico.

“Me siento con muchísima más solidez, veo una Mariana con una mejor versión con la que he competido ya bastante bien. Previo a Tokio desafortunadamente estuve contagiada de covid y también tuve por ahí un problemita en los riñones, tuve piedras, entonces esas situaciones sí me mermaron”.

“En esta ocasión estamos mejor en cuestión física y bueno, pues no tenemos algo tan grave y eso es lo que lo que nos ayuda muchísimo en estos Juegos Olímpicos. Ojalá que podamos tener un mejor desempeño y obviamente la preparación también fue diferente, porque previo a Tokio no podíamos salir ni prepararnos o enfrentarnos a las europeas ni a las asiáticas, esto por el covid”, finalizó Mariana.

Uno de los objetivos inconclusos de Mariana Arceo es ser elegida para quedarse con el Premio Nacional de Deportes, y ella es consciente que una medalla en París podría ponerla cerca de este sueño.

