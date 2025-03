Pocas veces se podrá encontrar una historia como la que comparten las hermanas Lía y Mía Cueva, gemelas quienes con 14 años de edad han demostrado tener un talento excepcional como clavadistas. Desde edad temprana, ambas se forjaron en las instalaciones del Code Jalisco mostrando una dedicación y un compromiso inquebrantables, lo que las ha llevado a ser multimedallistas en competencias como los Nacionales Conade.

Estas jóvenes atletas no solo comparten un vínculo de sangre, sino también una pasión ardiente por el deporte que las impulsa día tras día a alcanzar nuevas metas y desafíos. Las gemelas entrenan rigurosamente todos los días, perfeccionando sus técnicas y fortaleciendo su resistencia, y no solo son un orgullo para su familia, sino también para todo jalisco.

Junto a su hermana Suri, quien también práctica esta disciplina y es mayor que ellas, tienen como meta el sueño olímpico, mismo que podrían alcanzar en Los Ángeles 2028, ya que desde hace un par de años el mítico entrenador Iván Bautista encabeza su proceso para convertirlas en atletas de alto rendimiento.

Lía (izq.) y Mía Cueva han triunfado en cuanta prueba han competido, especialmente en Nacionales Conade, justa en la que han sido multimedallistas en varias ediciones. ESPECIAL

—¿Qué es lo que más las inspira a la hora de realizar los clavados?

L: “Me gusta sentir la adrenalina cuando realizo el salto, hacerlo bien, que el entrenador me lo reconozca y seguir mejorando para perfeccionar la técnica”.

M: “Disfruto cómo se siente el trampolín, el cómo puedo saltar muy alto. También disfruto cómo se siente hacer los clavados y que todos estamos ahí apoyándonos”.

—¿Cómo es compartir el trampolín con tu hermana y, a la vez, tenerla como rival en competencias individuales?

L: “Tenemos una relación muy bonita, siempre hacemos todo juntas. En las competencias sí me concentro en lo mío, pero también estoy diciéndole de que haga todo lo mejor posible para poder ganarles a las demás. Porque a veces sí hay una rivalidad entre ella y yo, pero la quiero mucho y espero que le vaya muy bien en todo.”

M: “Yo sí la veo como rival, pero más que nada la veo como mi compañera de vida. Pero también nos tenemos que estar acompañando las dos y nos tenemos que estar como cuidando, la quiero mucho”.

—¿Cómo surge el amor por los clavados?

M: “Antes entrenábamos gimnasia aquí en el Code, desde muy chiquitas. A un lado estaban los clavados y mi hermana Suri entrenaba ahí. Entonces un día fuimos nosotras y la vimos que ella estaba brincando y divirtiéndose, vimos todos los colores y nos llamó mucho la atención y fuimos a entrenar a clavados. También el profe Iván comenzó a invitarnos y él es quien nos sigue guiando”.

—¿Cómo se preparan para Los Ángeles 2028?

M: “Mi mayor sueño es llegar y ganar los Juegos Olímpicos, ya sea con mi hermana en sincronizados o también en individual. Estoy entrenando mucho para lograrlo y, de hecho, este año también vamos a tener competencias importantes y nos estamos preparando a lo máximo, estoy enfocada en llegar a esas competencias y dar lo mejor de mí para lograr el sueño olímpico”.

L: “Ahorita mi mayor sueño es descansar de toda la presión que hay en torno a mis entrenamientos, pero por supuesto que sigo preparándome para sentirme segura y foguearme, apenas estamos comenzando, tengo 14 años y quiero llegar a Los Ángeles, hacerlo bien y sentir que lo logré”.

Iván Bautista Vargas resalta la actitud y mentalidad que tienen las hermanas Lía, Mía y Suri Cueva, quien también es clavadista. ESPECIAL

Están ancladas a sus sueños

Si Lía y Mía Cueva están próximas a convertirse en referentes del deporte jalisciense, en gran parte es por Iván Bautista, quien continúa con su labor de captar talento para forjar futuras estrellas de los clavados, tal como lo hizo con Germán Sánchez, Iván García y Alejandra Orozco, entre otros.

Y aunque el cambio generacional no ha sido fácil, Bautista reconoce que el sistema del Code, junto con las herramientas tecnológicas, han permitido que los atletas se preparen mejor, como ha pasado con las gemelas Cueva quienes, asegura, tienen una técnica que se asemeja con la de la medallista olímpica Paola Espinosa.

—¿Cómo llegan las gemelas Cueva a los clavados, pese a que ellas iniciaron con gimnastas?

—Su historia es muy especial porque cuando yo estaba entrenando para los Juegos Olímpicos, con seis atletas olímpicos, estas niñas, Lía, Mía y su hermanita Suri, llegaban a jugar conmigo. Ellas venían de gimnasia y después tuvimos la oportunidad de participar en unas pláticas motivacionales que se dan. Ahí las mentalicé y di una plática con ellas de una práctica que es más empírica que otra cosa, le llamo yo anclaje, cómo hacer que los niños se anclen a su sueño. Lo hice con ellas, y ahora están ancladas en buscar el sueño olímpico.

—Hasta el momento, ¿qué es lo que más le ha sorprendido de las hermanas Cueva?

—La actitud de entrega a su sueño y que quieren llegar por la medalla olímpica y mostrar que trabajando se puede. Ellas tienen ese chip revolucionado sobre trascender y sí me sorprende que hacen mucha carga de trabajo. Horas de entrenamiento que sólo con una mentalidad enfocada al resultado el sueño olímpico se logra.

—¿Cómo describía la técnica de las gemelas?

—Cada atleta tiene su propia historia, pero en técnica, creo que es un reflejo de mi madurez como entrenador, porque actualmente tienen mejor técnica en comparación a otras generaciones. No quiero demeritar a nadie, pero sí se parecen un poco a Paola Espinosa.

—¿Cómo ha sido afrontar el cambio generacional después de haber tenido a atletas medallistas tan destacados?

Con la buena estructura del sistema de Code se sigue un proceso en la renovación de las generaciones. En mi caso, ahora con más experiencia; y también hay un componente que es muy importante, el hecho de que atletas olímpicos, ejemplo Germán Sánchez, Iván García o Ale Orozco llegaron a entrenar con estas nuevas generaciones y fue una influencia muy determinante que nos ayudó. El proceso podría decirse que es un poco más fácil, porque esa muestra que dan estos medallistas olímpicos inspiran a niños y a niñas que sí se puede. Para eso yo encuentro, en este caso, a unas niñas como Lía y Mía que ya vienen revolucionadas, adelantadas con esa filosofía de trascender.

La señora Paulina Lobato, madre de las hermanas Cueva, destaca la pasión que sus hijas tienen por el deporte de alto rendimiento. ESPECIAL

Un sacrificio que vale la pena

Paulina Lobato, mamá de las hermanas Cueva, reconoció que acompañar a sus hijas a los entrenamientos y diversas competencias es un gran sacrificio que hace toda la familia. Porque no sólo son Suri, Lía y Mía, también es el más chiquito de la familia Pablo. Los cuatro están en el camino a convertirse en atletas de alto rendimiento y aspiran a grandes escenarios.

“De repente sí es muy pesado, pero la verdad es que es más pesado que se quedaran en la casa. Quise fomentarles el deporte para que no sólo anduvieran nada más viendo tele o en el celular. Creo que lo más difícil, hasta el momento, ha sido la constancia de todos los días, incluso sábados y domingos”, señaló la señora Lobato.

“Ellas son las que nos levantan, ya en esta etapa ellas solas prácticamente tienen ese compromiso sin que nosotros estemos detrás. Ha sido un sacrificio por parte de toda la familia, pero uno se acostumbra. Porque cuando ya da frutos todo el esfuerzo que hacen, todo vale la pena. Sí se sacrifican fiestas, levantadas temprano, pero es algo con lo que ya no podemos vivir”, añadió.

La líder de la familia fue sincera al mencionar que el Code Jalisco les ha brindado el apoyo desde el primer momento que Suri pisó las instalaciones, así como también el respaldo hacia Mía y Lía. Además, de que sin la disciplina mostrada por sus hijas, el resto no podría conseguirse.

“Ellas desde muy chiquitas han tenido todo el apoyo. No sé si pensaron a la larga que eso podría pasar, pero estoy agradecida con todos porque se ha formado un equipo. Desde maestros, entrenadores, fisioterapeutas, doctores, nutriólogos. Todos tenemos comunicación entre sí y ojalá que se llegue a hacer algo grande”.

“La disciplina y la constancia han sido las claves de que ellas estén destacando. No andan con flojera o de que no quieran ir a entrenamientos. Yo no les he dado algo especial para que los cuatro sean atletas, ellos mismos se jalan. Si ves alguna con flojera, pues la otra la impulsa a seguir adelante”, finalizó.