La jornada de este miércoles fue de enorme dicha para el deporte de Jalisco, pues dos de sus atletas consiguieron su plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024.

En primera instancia, la halterista Janeth Gómez, originaria de San Miguel el Alto, cerró su proceso selectivo en el décimo lugar del ranking en la categoría 59 kilogramos, siendo hasta el momento la única representante mexicana en esta disciplina con plaza directa.

Gómez compitió en la Copa del Mundo de levantamiento de pesas que se lleva a cabo en Phuket, Tailandia, última competencia elegible para la repartición de las 55 plazas nominales a París. En este evento la jalisciense se colocó entre las 10 mejores de la clasificación olímpica que aseguraban su pase al certamen parisino.

“Estoy muy contenta por este logro porque veo frutos de todo lo que me he esforzado, no sólo en estos años, sino desde tiempo atrás. He tenido altibajos como cualquier atleta de alto rendimiento. Todo lo que se tiene que vivir para poder alcanzar este sueño olímpico y la verdad me agradezco a mí y le aplaudo a todos esos deportistas que están pasando por esto. Es de respetarse, los admiro y gracias por ser una viva imagen para nosotros y motivarnos”, dijo la jalisciense.

Horas después de este anuncio, el equipo femenil mexicano de ciclismo de pista de velocidad logró también la plaza olímpica; en dicho conjunto figura la tapatía Jessica Salazar, además de que el equipo es entrenado por el también jalisciense Iván Ruiz.

Para conseguir la cuota olímpica, el equipo conformado por Salazar, Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo se quedó con el oro en el Campeonato Panamericano que se celebra en Carson, California, consiguiendo así su segundo título consecutivo en esta competencia.

Con este resultado, las mexicanas sumaron valiosos puntos que las hizo ascender de la sexta a la cuarta posición del ranking olímpico, asegurando así su lugar para la justa parisina, y convirtiendo a Salazar Valles en la decimotercera jalisciense clasificada oficialmente a los Olímpicos.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp

SV