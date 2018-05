Para infiernos, el de Santos

De qué estará hecho el infierno de Torreón, que hasta el mismísimo Diablo se quema. Anoche, en el juego de ida de la gran Final, Santos volvió a dejar en claro que en su casa es imbatible: 2-1 le ganó a Toluca y ahora, en el Nemesio Díez, los de Robert Siboldi buscarán coronarse el próximo domingo.

Tigres y América ya habían muerto en esa cancha en esta Liguilla, pero sin temor ni respeto por nadie Toluca se manifestó irreverente, con la necesidad de ser el mandamás e imponer condiciones, por ello antes del minuto siete ya había estrellado la pelota en el poste en un par de oportunidades.

Producto de lo anterior fue que los choriceros lograron ponerse en ventaja al 52’, minuto en el que Luis Quiñones encontró un espacio para vencer a Jonathan Orozco y sin dudarlo lo hizo.

El juego estaba en sus manos y Toluca estaba dispuesto a todo para salvaguardar su ventaja. Muestra de esto se dio cuando Talavera se lanzó a los pies de Djaniny para evitar que éste disparara, muy a pesar de que el africano le reventara los dedos con una patada.

Faltaban 20 minutos para que se acabara el encuentro, si Santos iba a responder tendría que hacerlo ya. Ante el orden choricero parecía difícil que llegara el empate, pero entonces apareció el líder goleador del torneo para lograr lo que había sido imposible.

Haciendo gala de sangre fría, Djaniny se enfiló al área y se sacó de encima a Talavera. Ya sin el agobio del guardameta, el artillero santista recortó a Santiago García y con aparente facilidad sacudió las redes escarlatas.

Minutos después de su gol Djaniny salió entre aplausos. De nueva cuenta, como casi todo el torneo, el de Cabo Verde parecía erigirse como el héroe de Santos, sin embargo Julio Furch terminó por arrebatarle el honor.

Al 88’, en una pelota que Brian Lozano mandó al área, Furch estiró la pierna para desviar el esférico a portería y con un toque soberbio marcó el tanto del triunfo. De nueva cuenta Santiago García falló en su marca y abrió el espacio para la pregunta de la noche: ¿de qué será el infierno en Torreón, que hasta el mismísimo Diablo se quema?

Gracias por desgarrar el alma y la garganta en las tribunas



¡Sigamos luchando cada batalla unidos hasta el final! ⚽#6SEPUEDE pic.twitter.com/6TQvxG2qlm — ClubSantosLaguna (@ClubSantos) 18 de mayo de 2018

MOMENTOS CLAVE

Santas salvadas

Toluca fue un vendaval al inicio del juego, por ello es que Santos sufrió de más para salvarse de un gol tempranero. Muestra de esto llegó al minuto 6, mismo en el que Sambueza estrelló la pelota en el poste para que después, en el rebote, Quiñones tampoco pudiera mandarla al fondo.

¿Y el achique?

Luego de insistir y ser mejor, Toluca abrió el marcador por conducto de Quiñones, pero todo esto no habría sido posible si no fuera por la colaboración de Jonathan Orozco, quien en la jugada del gol no achicó al artillero escarlata y prácticamente lo dejó disparar a sus anchas en el área chica.

En modo Veracruz

Así como en sus mejores momentos con el Veracruz, Julio Furch fue el hombre que sentenció a Toluca con un toque excelso frente a la portería de Talavera. Brian Lozano le puso medio gol con un gran servicio al área, pero el sudamericano tuvo el mérito y la delicadeza necesaria para ponerla inalcanzable para el cancerbero de los Diablos.

LA FIGURA

Brian Lozano

El volante uruguayo entregó un gran partido, y es que a pesar de ser un hombre redituable para Santos Laguna por la banda izquierda, recorrió su parcela en innumerables ocasiones y se dio tiempo para dar dos asistencias de gol, que a la postre le dieron la victoria a los locales.

EL VILLANO

Alfredo Talavera

Toluca ya tenía la ventaja, parecía que saldría con el marcador favorable, pero una salida precipitada del portero toluqueño para cortar un pase a Djaniny Tavares, provocó la igualada para los santistas. El gol del caboverdiano motivó a los Guerreros, que luego marcaron por conducto de Julio Furch.

