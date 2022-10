Pachuca vs. Toluca: Hay más que el título en juego

La final del futbol mexicano entre Toluca y Pachuca dirimirá al próximo campeón, pero quizá también podría ser un factor en la elección del futuro entrenador de la Selección mexicana.

Ignacio Ambriz, de los Diablos Rojos, y el uruguayo Guillermo Almada, de los Tuzos, han sido dos de los estrategas más regulares en los últimos torneos en Liga MX.

Suenan como candidatos naturales cuando termine el contrato del entrenador argentino Gerardo Martino tras el Mundial de Qatar.

La final que se pondrá en marcha hoy será la primera de Ambriz con Toluca. Pero alcanzó otra con el León en el Clausura 2019 y se coronó con la Fiera en el Clausura 2020.

“Almada ha hecho un gran trabajo es un gran entrenador y da gusto ver a sus equipos jugar”, dijo Ambriz.

Luego de su campeonato con León, Nacho se fue a España para dirigir al Huesca, pero fue despedido por malos resultados. A su regreso a México, tuvo un mal inicio con los Diablos Rojos, pero los dirigentes le tuvieron paciencia.

“Fueron dos fracasos que tuve, el de España y luego venir a Toluca donde el equipo pagó una multa (por no descender), entonces sí es una revancha, pero contra mí mismo”, dijo Ambriz.

Almada también tiene su propia revancha, luego de caer en la final del Clausura 2022 ante el Atlas.

“Hay un camino que nos trajo acá y no es sencillo, algo hicimos positivo, por más que no quiere ganarla no me voy a suicidar si no la ganamos”, dijo Almada.

“Aquí en México todos tienen plantillas competitivas, Toluca tiene una con un gran entrenador con un funcionamiento bueno, por algo llegó a la final", añadió Almada, quien ha declarado abiertamente que dirigir al Tri le sería atractivo.

Hoy podría comenzar a trazarse ese camino.