Otro día en la oficina

Con dos goles en los instantes finales, Cristiano Ronaldo firmó sus tantos 110 y 111 con Portugal, remontando así el partido ante Irlanda (2-1) y fijando un nuevo récord de dianas con una Selección nacional, dejando atrás la igualdad que tenía a 109 con el iraní Ali Daei, ayer en Faro.

LA CIFRA

111 goles alcanzó Cristiano a nivel de selecciones, superando los 109 goles que lo empataban con el iraní Ali Dae como máximos anotadores.



Cristiano Ronaldo había fallado un penal en el minuto 15 e Irlanda se había adelantado en el 45’ por medio de John Egan. El equipo visitante mantuvo su ventaja casi toda la segunda parte, hasta el doblete decisivo del nuevo jugador del Manchester United (89’ y 90’+6) para dar la vuelta completamente al partido.

La estrella de Portugal, de 36 años, ha conseguido sus 111 dianas en 180 partidos como internacional. Había alcanzado la plusmarca de Ali Daei, que consiguió sus 109 tantos en 149 encuentros entre 1992 y 2006, durante la Eurocopa 2020.

Las dos dianas conseguidas ayer permiten además a Portugal, eliminado por Bélgica en Octavos de la Eurocopa, comandar en solitario el Grupo A de la fase de clasificación al Mundial de Qatar 2022.

“Hay que valorar lo que hizo el equipo. Hemos creído hasta el final y estoy muy contento”, comentó el héroe del partido a Sky Sports. En palabras a la televisión pública portuguesa (RTP), CR7 celebró su hazaña personal: “Este récord me pertenece y es algo único. Me faltaba un gol y he conseguido dos, estoy muy feliz”.

MÁS RÉCORDS

134 goles en Champions, anotador histórico



451 dianas, líder goleador del Real Madrid



14 anotaciones de la Eurocopa, nadie tiene más



7 tantos concretados en el Mundial de Clubes, empatado con Pelé

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, destacó la calidad de la estrella nacional.”Así son los grandes jugadores. A veces parece que están menos bien y de repente aparecen en todo su esplendor”, afirmó también a la RTP. La Selección portuguesa tiene 10 puntos (tres victorias y un empate), ahora tres unidades más que Serbia (2ª, 7 puntos), que descansó en esta jornada y tiene un partido disputado menos.

