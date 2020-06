Oswaldo Alanís dice sentirse seguro con el protocolo de la MLS

El San José Earthquakes, con los mexicanos Oswaldo Alanís y Carlos Fierro, fue el segundo equipo en llegar a las instalaciones de Disney World para el certamen de verano de la MLS bajo el COVID-19.

En conferencia de prensa, Alanís aseguró sentirse "seguro" bajo el protoclo de la MLS, a pesar del nuevo brote de coronavirus en Florida.

"Poder jugar, aunque sea encerrado y lejos de tu familia, es un sacrificio por una recompensa mucho mayor y lo tomamos de esa manera. Positivos por la gran oportunidad de seguir", comentó el zaguero en videoconferencia.

El San José y el Orlando City fueron los primeros equipos en reportar en el complejo deportivo, para el arranque de este certamen, que fue modificado por la pandemia, por comenzar el 8 de julio.

"Nos hizo mucho énfasis Matías Almeyda, en que el jugador que viniera y estuviera decidido a estar aquí, viniera completamente convencido", explicó el mexicano.

Estados Unidos se encuentra en un rebote de la pandemia. Florida, ahora, supera los 120 mil contagiados.

"Nos están cuidando. Tenemos un protocolo que, de verdad, no piensas poder contagiarte de algo. Nos hicieron dos test en menos de 24 horas para saber cómo estábamos, no tenemos contacto. Estamos convencidos que no tenemos riesgos".

AJ