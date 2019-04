Osvaldo Martínez, referente rojinegro

Cada que su nombre es anunciado por el sonido local en el Estadio Jalisco es ovacionado. Y cada que toca un balón, es aplaudido.

Llegó al Atlas para este Clausura 2019 y de inmediato tomó la etiqueta de referente, de líder. Osvaldo Martínez llegó pisando fuerte a La Madriguera.

Es por eso que el paraguayo no rehúye a la responsabilidad de que le digan referente, de ser un líder dentro y fuera de la cancha, de ser un ejemplo para la afición y para sus compañeros.

“Estoy muy agradecido con la afición por el cariño que me tienen, yo vine a eso, no a ser un ídolo, pero sí a ser un referente porque yo me siento un líder dentro de la cancha ayudando a mis compañeros a motivarles, a no agachar la cabeza. He pasado muchas cosas en el futbol mexicano y lo conozco bien, me ha tocado vivir buenos momentos y eso me ayuda a motivar a mis compañeros porque es una gran institución, con una gran afición, de las mejores que me ha tocado y lo más importante es que confían a pesar de todo en el equipo. Yo creo que es puro agradecimiento a ellos, por el cariño que le tienen al equipo y muy pronto vamos a darle alegría a esa afición y a nosotros mismos, que nos la merecemos”, dijo Osvaldito.

—¿Cómo tomaste la llegada de Leandro Cufré?

—Bastante bien, a Leandro lo conozco bastante bien, a Lucas (Ayala), a Amaury (Ponce). Es un gran cuerpo técnico, le ha caído bastante bien al grupo, ves al grupo trabajar con otro ánimo, los resultados tienen mucho que ver con lo anímico y ellos están implementando eso, que se trabaje con alegría, con responsabilidad y compromiso, porque sabemos que estos últimos partidos del torneo hay que sumar de a tres.

—¿Cómo es tu relación con él?

—La verdad es que antes de que viniera siempre hablábamos. A mí me dio mucha alegría que llegara al Atlas porque él le tiene mucho cariño a la institución por todo lo que vivió. Hablamos de ese tema y nosotros estamos contentos de tenerlo aquí, ya lo conocemos bien, sabemos su método de trabajo y sabemos lo profesional que es dentro y fuera de la cancha, es un amigo más. Nosotros haremos lo posible para darle esa confianza que él nos da.

—¿Qué crees que pasó, por qué la mala racha que le costó el trabajo a Guillermo Hoyos?

—Creo que dejamos de hacer muchas cosas, perdimos mucha dinámica, perdimos intensidad, no porque no entrenábamos, al contrario, teníamos errores muy puntuales que cada partido cometíamos, tenía mucho que ver eso. En los primeros partidos empezábamos ganando o aguantando, luego vinieron los errores e íbamos perdiendo, de ahí llegó la desesperación.

—¿Cómo se encara la parte final del torneo?

—Son tres partidos y sabemos que cada uno es una final por el simple hecho de que tenemos que sumar, porque el torneo que viene se viene el tema de la porcentual y tenemos que sumar lo más que podamos en éste torneo, más si queremos aspirar a grandes cosas. Este grupo se lo merece, es un gran grupo, trabaja día a día, se mata por el compañero, hay mucha unión y eso hace que se logren cosas importantes.

—¿Qué sigue para ti en tu carrera?

—La verdad es que me gustaría seguir en la institución, me queda año y medio de contrato todavía y espero poder cumplirlo. Estoy muy contento acá, caí de maravilla en una institución que me brindó todo y quiero conseguir cosas importantes, tengo hambre de títulos y tengo esa espinita, de que quiero conseguir un campeonato con el Atlas.

Quiere llenar la glorieta Niños Héroes

El 22 de abril se cumplirán 68 años de que Atlas levantó su único trofeo de campeón de Liga en el futbol mexicano. Fue en 1951 y es fecha en la que no se ha podido igualar lo hecho por los grandes ídolos rojinegros de aquella década.

Hoy Osvaldo Martínez quiere revertir la situación, quiere regalar un título a la afición, y aunque no se podrá en este Clausura 2019 por estar casi eliminados ya de toda posibilidad de acceder a la Liguilla, sí luchará por que muy pronto se festeje en la glorieta de Los Niños Héroes.

“Lo venimos arrastrando y lo arrastraron muchos jugadores que han pasado por acá. Yo creo que a todos le ha pasado en la cabeza regalarle un título a esta institución que la verdad se lo merece, nosotros lo tenemos en la cabeza, es la mentalidad, queremos regalar un título a la afición y nada más, seguir trabajando porque en cualquier momento, ya sea estando yo, o cualquier otro, va a llegar ese título”, platicó.