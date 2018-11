Oribe plantearía retirarse si sale del América

El delantero Oribe Peralta dejó en claro que en caso de salir del América se plantearía la posibilidad de despedirse de las canchas, algo que hará si es consciente de que su nivel futbolístico está apto de ser el óptimo.

"Lo que sí tengo muy claro es que quiero dejar el futbol y no que el futbol me deje a mí"

"En caso que me tenga que ir a otro equipo, que mi rendimiento baje, que llegue un nuevo entrenador o que no esté en planes de Miguel Herrera, por lo que me tenga que ir a otro club, también pensaré si es momento de retirarme o no", dijo.

El mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018 manifestó que su objetivo es retirarse del balompié cuando ya no esté en un nivel importante.

"Lo que sí tengo muy claro es que quiero dejar el futbol y no que el futbol me deje a mí", declaró a una televisora local, especializada en deportes.

El campeón olímpico en Londres 2012 reiteró que "en el momento en que yo no me sienta apto para poder competir, en ese momento voy a tomar la decisión de retirarme".

"La verdad es que no tengo claro todavía (que haré con su futuro) porque no es algo que esté en mi cabeza. Disfruto el día a día, te das cuenta que son pocos los que llegan a 30 y tantos años jugando, trato de disfrutarlo y no pensar en el futuro", sentenció.

JM