Omar Bravo regresa al futbol por su hijo

Estaba decidido a continuar con su preparación como técnico, pero las circunstancias se dieron, las charlas fueron encaminando todo y ahora Omar Bravo, movido por los sentimientos de que su hijo lo vea jugando, decide ponerse los zapatos de futbol para jugar en el Ascenso MX con los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.

“Estar un año y medio afuera, no es cualquier cosa. En el futbol es espontáneo, a veces tienes que hacer esfuerzos que no tienes medidos y me estoy empapando, no ha sido fácil. Es lo que me gusta hacer, son retos como futbolista, como persona y incluye mucho mi hijo para que vea a su papá jugar. Esas cosas de lado emocional me llenaron para tomar la determinación”.

Regresar a donde fueron sus inicios, le llena de emoción a Bravo Tordecillas, el estadio donde festejo cualquier cantidad de goles, donde puso cimientos a su carrera futbolística y está emocionado, tanto como cuando anunció su retiro.

“Qué más puedo pedirle a la vida, gracias a Dios tuve una carrera digna, sin lesiones, que me permite tener este parámetro para decidir que puedo sumar en la Universidad".

“Abrí un canal de comunicación con la Universidad, desde que me prestaron el estadio, nos vimos algunas otras ocasiones, llegué acá al cuerpo técnico y la vida nos pone juntos, a cada uno en su rol y me exigiré al máximo para dar lo mejor. Es una catedral, acá en Guadalajara. Jugar en el Estadio no tiene madre, los que vivimos en Jalisco lo sabemos y inicié en el Jalisco, hueles a futbol, a pueblo y es una sensación indescriptible”.

Agradece a la vida Bravo que pueda tener la sensación, ese deseo de jugar profesional de nueva cuenta y eso también es gracias a que las lesiones lo respetaron, a que se mantuvo en forma de alguna manera.

"Quiero regresarle un poco a la Universidad que tanto me ha dado y ahora desde otra trinchera".

Bravo debutó bajo la tutela de Jorge Dávalos en Chivas, ahora el mismo “Vikingo” también influyó para que regresara y así lo reconoce el delantero.

“Uno no sabe qué pasará en el futbol, no se mide, se presentan las circunstancias y me identifican con el Guadalajara, se presentó con el Atlas y ahora encantando con la Universidad de Guadalajara. Mediré estas dos semanas a ver como estaré en el inicio de la carrera”.



