Omar Bravo anuncia su retiro

Rodeado de amigos y familiares, y sumamente conmovido, el delantero Omar Bravo dijo adiós de manera definitiva al futbol en la cancha donde anotó muchos de los tantos que lo hicieron el goleador histórico de las Chivas: el Estadio Jalisco.

El mochiteco reunió en un desayuno a sus familiares, además de ex compañeros como Héctor Reynoso, Xavier Báez, Alberto Medina o Johny Magallón, además de ex técnicos que lo tuvieron como jugador como José Manuel de la Torre, Héctor Real o Jorge Dávalos, timonel de los Leones Negros y quien lo debutara un 17 de febrero de 2001 en una visita de las Chivas a Tigres.

"Ha terminado esa etapa para mí, se acabó".

El goleador se sinceró durante un emotivo discurso que dio durante el evento, y dijo que para él era un día triste. "Ha terminado esa etapa para mí, se acabó. No es algo fácil, dejé pasar tiempo porque quería tener certeza de que fuera real. No estoy emocionado, estoy triste".

Bravo agradeció a todos y cada uno de los equipos en los que militó, y trató de no dejar a nadie fuera de su discurso: su familia, sus ex técnicos, sus compañeros, su agente, a los directivos del Atlas que lo contrataron en 2014, y Jorge Vergara, el presidente de las Chivas.

También dejó en claro que su gran amor siempre será el Rebaño. "A Chivas siempre le voy a desear lo mejor, es el equipo de mis amores, no lo voy a negar, es quien me ha posicionado como jugador y persona, a Jorge (Vergara) que me dio la oportunidad de estar tres etapas en el equipo, de tener un récord, de ser campeón, muchas cosas que pudo lograr en Chivas".

Finalmente, el mochiteco también se despidió de alguien fundamental para él. "El balón para mí es todo. El deseo de jugar siempre ha estado, pero hay que saber reconocer cuando no estás más. Gracias a todos, desde luego para mí este momento va a quedar en mi memoria y en mi corazón".

Bravo no descaró un partido de despedida y reconoció que estudia en este momento la carrera de director técnico.

