Novak Djokovic regresa a semifinales del Masters de Montecarlo

Novak Djokovic regresa a las semifinales del Masters de Montecarlo por primera vez desde 2015.

Nueve años después de que ganó el último de sus dos títulos del torneo sobre arcilla, el serbio número uno del mundo se aseguró un lugar entre los mejores cuatro del certamen al ganar 7-5 y 6-4 a Alex De Minaur.

“Estoy muy contento de estar de regreso en semifinales. Ha pasado mucho tiempo”, dijo Djokovic. “Los últimos siete u ocho años han sido complicados, me ha costado ganar siete u ocho partidos consecutivos, pero aquí estamos, otras semifinales”.

Djokovic batalló con la consistencia en el Country Club frente a su rival australiano y perdió tres veces su saque. Pero De Minaur, quien hizo trabajar a Djokovic y correr mucho con su sólido juego desde la línea de base, tuvo incluso más problemas con su servicio.

Djokovic rompió cinco veces el saque a De Minaur para establecer una marca en torneos de categoría Masters, al sumar 77 semifinales.

Con 36 años, “Nole” es el semifinalista de mayor edad en la era Abierta del tenis, que inició en 1968.

De Minaur no pudo controlar sus nervios cuando más lo necesitó. Cometió cinco errores no forzados cuando Djokovic le rompió el saque para asegurar el primer set y no toleró la presión ejercida por el 24 veces campeón de Grand Slams en el décimo juego del segundo parcial.

“Fue duro y muy agotador, sufrí mucho en la cancha”, dijo Djokovic. “Esto es lo que pasa en esta superficie lenta con muchos peloteos”.

Hubo siete quiebres de servicio en el segundo set y Djokovic dijo que no jugó a su mejor nivel. Está utilizando el torneo para afinar sus preparativos para el Abierto de Francia del próximo mes.

Djokovic ahora enfrentará al experto en arcilla Casper Ruud por un lugar en la final. El noruego derrotó al francés Ugo Humbert 6-3, 4-6, 6-1.

Más temprano Jannik Sinner, campeón del Abierto de Australia, se sobrepuso a una férrea resistencia de Holger Rune para alcanzar las semifinales de este torneo por segundo año consecutivo y dejó listo un enfrentamiento con el dos veces campeón del torneo, Stefanos Tsitsipas.