Nos va a ir bien a "Chucky" y a mí juntos: Érick Gutiérrez

El mexicano Érick Gutiérrez se mostró consciente de los esfuerzos que requerirá la adaptación a su nuevo equipo, el PSV de Holanda, aunque tiene confianza en poder formar una buena asociación con su compatriota Hirving "Chucky" Lozano.

"Creo que es muy importante, es una ventaja que él (Lozano) esté acá. Le está yendo muy bien y he hablado mucho con él. Veo sus partidos, sé de la intensidad que hay acá, el roce", dijo en entrevista con ESPN Gutiérrez, que vivirá su primera experiencia como jugador en Europa.

Lozano llegó al PSV en el 2017 y marcó 17 goles en su primera temporada. "Chucky" mantiene un paso similar en el curso recién iniciado, con cuatro goles (dos de ellos en Champions) y una asistencia en cinco partidos disputados en las últimas dos semanas.

" ('Chucky') me da consejos, me dice que le tengo que echar muchas ganas, que con la calidad que tengo me va a ir bien, pero que tengo que trabajar muchísimo porque aquí el día a día, el cuidado es importante"", dijo Gutiérrez, y añadió: "nos va a ir bien a los dos juntos".

"Guti" enfrentará pronto grandes retos con los Granjeros, que quedaron ubicados en el grupo más complicado de la Champions League junto al Barcelona, el Tottenham y el Milán, un reto que motiva al exjugador de Pachuca.

"iba aterrizando ayer e íbamos viendo por el celular el sorteo. Estoy emocionado por enfrentar a estos equipos, sé que son equipos muy complicados, pero son oportunidades que da el futbol, la vida, de enfrentar a los mejores y a mí siempre me ha gustado enfrentar a los mejores".

RR