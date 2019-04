Nos tendríamos que ir todos, hemos sido una vergüenza: Molina

Notablemente molesto con lo que pasa en Chivas, Jesús Molina fue duro al criticar el trabajo que han hecho como equipo en este Clausura 2019, pues según lo afirma el mediocampista, han sido una vergüenza y todos deberían dejar a Chivas por no conseguir los resultados esperados.

"No hay palabras, el discurso se acabó si no lo demostramos en la cancha. La situación cada vez es más triste. Cuando llegué soñaba con otro momento, estar peleando Liguilla, pero esta es la realidad y hay que afrontarla".

"Quedan dos partidos y el siguiente torneo como jugadores tenemos que ser los primeros en reconocer que no hemos cumplido las expectativas. Estaremos a lo que nos diga la directiva, si nos tenemos que ir nos tendremos que ir todos, porque hemos sido una vergüenza, la verdad. Al final del torneo tendríamos todos, por vergüenza, dar las gracias. Me encantaría seguir, picando piedra, pero la situación es difícil. Me encantaría tener una revancha pero sé también que tienen que venir cambios, porque este equipo debe pelear arriba, no abajo", compartió el contención.

Molina llegó como refuerzo a Chivas en este torneo, y pese a su pasado americanista, durante su estancia en Guadalajara ha dado muestras de estar comprometido con la institución tapatía.