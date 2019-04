"Lo que le pasa a Chivas es una pesadilla": Tomás Boy

Luego de quedar matemáticamente eliminados del Clausura 2019, Tomás Boy no tuvo empacho para asegurar que lo que le sucede a Chivas es una pesadilla para toda la institución.

Asimismo, luego de responder a unas cuantas preguntas acerca de la derrota contra Puebla, el staff de Chivas cortó la rueda de prensa con el entrenador, mismo que apenas pudo responder a un total de tres cuestionamientos.

"A este equipo le falta consistencia para seguir jugando bien, porque si no, no vamos a salir de esta pesadilla, es una pesadilla en este momento, para la directiva, para los propios jugadores que no quieren cargar con esa mochila, esa mochila de dolor".

"Hoy yo vi un equipo que se batió bien, buscó, trabajó, buscó recortar la distancia del adversario. Lo intentó muy bien y me quedo con esa parte. Rescato que el equipo quiera salir, más allá de que no sale", finalizó "El Jefe".

Este descalabro ante "La Franja" significó la octava derrota del Guadalajara en lo que va del semestre futbolístico. De la misma forma, el equipo rojiblanco no conoce la victoria desde el ya lejano Clásico Tapatío de la Jornada Siete.