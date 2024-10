No queremos este Mundial de Clubes: Javier Tebas le exige a la FIFA

Durante su participación en el Segundo Foro de Clubes Europeos, Javier Tebas pidió al presidente de la FIFA que retire el Mundial de Clubes a celebrarse en 2025, ya que no traerá ningún beneficio a los jugadores ni equipos participantes.

“Presidente de la FIFA, usted sabe que no tiene vendidos los derechos audiovisuales por el presupuesto que dijo; usted sabe que no tiene los patrocinios como había presupuestado y sabe que las ligas y el sindicato de jugadores no queremos ese mundial, retire ese mundial ya ”, fue lo que expresó el presidente de LaLiga, en España.

Esta no es la primera vez que se menciona el tema en el foro celebrado en Bruselas, Bélgica. El día 14 de octubre ya las ligas de futbol de Europa y la FIFPro denunciaron a la FIFA ante la Comisión Europea por abuso de su posición como organismo dominante en el futbol al establecer el calendario de competición internacional.

La Asociación de Jugadores está abierta a un debate con la FIFA

Javier Tebas confirmó que LaLiga se une a las ligas europeas en la denuncia en contra de la FIFA. Si bien la denuncia se mantendrá, aún están abiertos al dialogo con la Federación Internacional de Futbol Asociación para evitar que la situación escale.

“Retírelo y sentémonos a negociar; dialogar y negociar es diferente, la negociación se acaba con el acuerdo y el diálogo se termina con nada, llevamos años dialogando con FIFA. Estoy seguro de que llegaremos a acuerdos; los fines que tiene para el mundo del futbol también los tenemos nosotros. No somos egoístas; eso no se soluciona con un Mundial de clubes”, aseguró Tebas.

La denuncia podría cambiar el panorama del futbol internacional, modificando el calendario de competición en todo el mundo y reduciendo el poder de la FIFA ante las federaciones continentales y nacionales.

MBV