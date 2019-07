No exportan, pero no están estancados

El hecho de que haya un jugador mexicano más en el Viejo Continente, específicamente Edson Álvarez, ha hecho eco en todo el futbol azteca. El volante nacional, que es surgido de la cantera del América, deja en entredicho el trabajo en Fuerzas Básicas de otros clubes, como lo es el Atlas, ya que han sido muy pocos los jugadores rojinegros que se han ido exportados a Europa.

Sin embargo, Albert Espigares, coordinador de este departamento con los Zorros, señaló que la cantera rojinegra no se ha estancado, a pesar de la poca producción de futbolistas de calidad y de material de exportación al futbol europeo. “Yo no siento que se haya estancado, es un motivo de orgullo puesto que son jugadores mexicanos, creo que estamos haciendo una gran labor, hay muchos clubes que están trabajando muy bien sus Fuerzas Básicas, para mí es un motivo de orgullo”, dijo el directivo español.

Solamente han sido cinco jugadores surgidos de la cantera del Atlas que han viajado a Europa: Rafael Márquez, Pável Pardo, Jared Borgetti, Andrés Guardado y Antonio Briseño, aunque solamente Márquez y Guardado se han ido directamente de los Zorros al Viejo Continente, el resto han pasado por otros clubes mexicanos previamente.

Espigares reconoció la mentalidad que tienen hoy en día los jóvenes de las Fuerzas Básicas del Atlas, ya que no sueñan tanto con irse a Europa, sino en triunfar en México, ser campeones con los rojinegros, brillar en Selección y luego, por qué no, emigrar al extranjero. “En Atlas nos sentimos orgullos del trabajo en el sentido de pertenencia de nuestros jóvenes. Ellos no están soñando en irse ya a Europa, sino que cuando hayan redituado toda la dedicación y lo que al club ha hecho por ellos, puedan irse a Europa”, comentó.

No estorban

Hoy en día son 12 los extranjeros que hay en la plantilla del Atlas. Por reglamento no pueden estar todos entre banca y titulares, por lo que algunos tendrán que probar la tribuna en determinado momento. Esto daría a entender que muchos jóvenes canteranos estarían siendo bloqueados. Sin embargo el coordinador de Fuerzas Básicas del Atlas explicó que es todo lo contrario.

“Los fichajes de Primera no me tocan, es importante en la formación aprender de todos, que nuestros jugadores puedan aprender de jugadores de otras culturas, otros países. La experiencia puede ser positiva, tengo el sueño de que ellos sean los que sigan creciendo y se ganen el puesto en el primer equipo”, finalizó Albert Espigares.

Destacaron en Europa

Rafael Márquez

(1999, Mónaco, Francia)

Jared Borgetti

(2005, Bolton, Inglaterra)

Pavel Pardo

(2006, Stuttgart, Alemania)

Andrés Guardado

(2007, Deportivo La Coruña, España)

Antonio Briseño

(2017, Feirense, Portugal)